I cinque pilastri per arrivare ad uno stile di vita regolare

La biologa nutrizionista Erika Spaggiari, di casa Santiveri, indica la strada per camminare verso uno stile di vita ottimale. Seguire queste cinque regole aiuterà, certamente, a raggiungere serenamente la prova costume, ma soprattutto ad ottenere come ottenere uno stile di vita capace di dare energia e benessere. La dieta mediterranea è un modello nutrizionale riconosciuta dall’Unesco come bene protetto e inserito nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell’umanità nel 2010.

Prima Regola: POCO E SPESSO

Intervallare la giornata con piccoli spuntini, preferibilmente con frutta di stagione, che hanno il compito di modulare l’andamento glicemico durante la giornata, così da non arrivare affamati al pasto successivo. Questa regola ci aiuta a mandare al corpo i giusti segnali per incentivare il metabolismo, così il corpo non andrà in riserva energetica. La frutta è fondamentale perché contiene: acqua, fibra e i giusti zuccheri oltre a vitamine e minerali essenziali.

Seconda Regola: UNA P A PASTO

Ad ogni pasto principale dobbiamo scegliere di mangiare una forma di carboidrato per volta, ad esempio: pane o pasta o pizza o piadina o polenta o patate. Un carboidrato per volta che va sempre abbinato a verdura, da inserire sempre possibilmente a inizio pasto, e fonte proteica.

Terza Regola: UN ANIMALE PER VOLTA

Ad ogni pasto principale dobbiamo scegliere una fonte proteica mai mischiare proteine diverse, ad esempio la classica insalatona del bar non va bene perché mischia proteine di origine differente (uova, tonno, mozzarella), che vanno così ad alterare l’equilibrio acido base e quello digestivo. Questa regola vale anche per le proteine vegetali.

Quarta Regola: ATTENTI AL BIANCO

Preferire un’alimentazione colorata e quindi fare attenzione ai cibi raffinati come: zucchero, sale, farine, lieviti e latticini. I cibi che hanno avuto processi di raffinazione e alterazione possono compromettere la salute e la perdita di peso. Preferire i cereali integrali, frutta e verdura soprattutto nella stagione estiva. Si raccomanda sempre di usare poco sale e al massimo di utilizzare quelli non raffinati. E via lo zucchero dalla dispensa!

Quinta Regola: PASSI LUNGHI

Abbinare sempre l’attività fisica ad un giusto regime alimentare. L’attività fisica rimane la base per intraprendere un buon stile di vita è sufficiente una semplice camminata al giorno di almeno 30 minuti.