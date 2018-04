I cow boy di Quaintance in mostra al Taschen Store di Milano

I cow boy gay di Quaintance in mostra al Taschen Store di Milano

Il Taschen Store di Milano annuncia l’apertura di "The Flamboyant Life and Forbidden Art of George Quaintance", la prima mostra in Italia di questo artista statunitense pioniere dell’estetica gay e principale esponente del corpo maschile degli anni ’40 e inizio ’50.

George Quaintance (1902-1957), artista precursore dei suoi tempi, ha intrapreso diversecarriere di successo. È stato ballerino, parrucchiere, scenografo, fotografo, illustratore di copertine di riviste, e soprattutto, il physique artist più famoso del periodo. In un’era precedente i moti di Stonewall, la rivoluzione sessuale, i diritti dei gay e la crisi dell’AIDS, Quaintance e la sua arte erotica vivevano ai limiti della legalità. Le sue opere, finemente dipinte e raffiguranti scene ambientate in epoche e paesaggi diversi, come il selvaggio far West, l’antica Grecia o la Spagna dei matador, sono versioni idealizzate in cui uomini muscolosi, nudi o seminudi, si ritrovano in situazioni di intimo cameratismo.

Settant’anni dopo, i nove dipinti su tela in mostra a Milano sono stati tratti dall’omonima mostra inaugurale svoltasi alla TASCHEN Gallery di Los Angeles nel 2015 per introdurre il fantastico mondo maschile a colori creato da Quaintance, popolato da Latin lovers, vigorosi cowboy e scultorei rancheros. Fino ad oggi, le sue opere sono state vendute privatamente per cifre segrete, e raramente presentate alle aste.

20 aprile – 20 luglio 2018

Inaugurazione: venerdì 20 aprile dalle 19 alle 21

TASCHEN Store Milan (1° piano) - Via Meravigli 17