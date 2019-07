I dati Inps: la metà dei super-ricchi italiani vive a Milano

Vive a Milano la metà dei super-ricchi italiani. Il dato giunge dall'Inps ed è contenuto nel rapporto annuale dell'ente che utilizza le informazioni contenute nella propria banda dati. Se un "Paperone" italiani su due vive nel capoluogo lombardo, la Capitale segue a grande distanza. Il 54% di coloro che guadagnano piu' di 533mila euro e il 42% di chi prende oltre i 217mila euro annui risiede nella provincia del capoluogo lombardo. Roma mostra percentuali che non raggiungono il terzo di quelle milanesi. Pesanti anche i divari di genere, nello 0,01% dei piu' ricchi solo il 7,5% e' donna. Raggiungere i livelli top e' poi diventato sempre piu' difficile. In generale, guardando al periodo che va dal 1974 e il 2017 si evidenzia come alla "forte diminuzione delle disuguaglianze negli anni Settanta" abbia fatto seguito "un rilevante aumento fino a inizio anni Novanta", con una "sostanziale stabilita' negli ultimi due decenni". Da allora si assiste a una "stagnazione" dei salari. E di certo il part time, soprattutto se forzato, non aiuta. Il Rapporto mette in evidenza come attualmente questa tipologia di orario coinvolge circa il 20% degli occupati contro il 15% del 2008. Una "crescita consistente", che manifesta una "tendenza di grande rilievo" alla base del 'gap' tra un'occupazione che ha recuperato il terreno perso con la crisi e un Pil che resta ancora indietro.