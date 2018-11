I Dem eleggono Roggiani alla segreteria di Milano e Peluffo in Lombardia

Tutto come previsto nel congresso metropolitano e lombardo del Partito Democratico. Stravince Silvia Roggiani (oltre il 60 per cento con dati ancora parziali) su Ugo Vecchiarelli (terzo con il 17,5 per cento dei consensi) e su Davide Skenderi, l'outsider dei Giovani Democratici che tuttavia ha raggiunto un ottimo 22,5 per cento. La Roggiani è espressione di una vastissima area del partito, che da una parte vede nella continuità con la segreteria di Pietro Bussolati un valore, e dall'altra vuole una donna giovane alla guida della più grande federazione dei Dem italiani.

A livello regionale, invece, vince Vinicio Peluffo, anche se di percentuali ancora non ce ne sono, secondo i rumors provenienti dalle varie province. Dietro di lui Eugenio Comincini. Tutto come previsto insomma. Chi vince e chi perde? Tra le correnti, sicuramente non esce sconfitto Pietro Bussolati che - a un certo momento della contesa congressuale - si trovava a mal partito. Ma Silvia Roggiani è stata espressione della sua segreteria, e dunque non si può considerare una bocciatura. A livello regionale Vinicio Peluffo ha convinto diverse anime del partito, dai martiniani di Mauri ad Area Dem, ad altre sensibilità. I renziani escono sconfitti a livello regionale, anche se era prevedibile che lo fossero. Lo stesso Comincini non ha mai fatto mistero di aver corso per spirito di servizio. Peluffo, uomo garbato e politico di lungo corso, eredita un partito che avrà nelle prossime europee ed amministrative una sfida ai limiti dell'impossibile. Silvia Roggiani, da parte sua, ha la sfida di mostrare la propria stoffa politica e non solo organizzativa. Di fatto però è andata ampiamente oltre il consenso della sola corrente renziana, dimostrando di poter aggregare. E dimostrando che anche la "minaccia" di portarla al voto dei delegati (evenienza tecnica se avesse preso meno del 50 per cento), non aveva fondamento nelle urne.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL PD MILANESE

Silvia Roggiani al 58,4%, Davide Skederi al 24,2% e Ugo Vecchiarelli al 17,4%.

Questi i dati definitivi delle elezioni che hanno coinvolto gli iscritti a Milano Metropolitana per l’elezione del nuovo segretario metropolitano. Nell’area metropolitana di Milano l'affluenza è stata del 68%.

"Grazie a chi mi ha sostenuto, alle volontarie e ai volontari che oggi hanno reso possibili queste elezioni. Da domani si lavora unendo le forze, perché il PD Milano metropolitana vada avanti a innovare e ad essere una comunità generosa capace di essere riferimento su tutto il territorio nazionale. Complimenti a Davide Skenderi e Ugo Vecchiarelli per il loro risultato e per aver reso questo confronto leale e appassionato". Così la neosegretaria metropolitana Silvia Roggiani.