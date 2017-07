I dirigenti lombardi: i più europeisti tra gli italiani

I dirigenti lombardi hanno fiducia nelle istituzioni europee molto più della media degli italiani e sono contrari alle proposte di ritorno alla lira e di uscita dell’Italia dalla Unione Europea. Lo rivela una recente indagine sul senso di appartenenza all’Europa condotta da ALDAI- Federmanager (la maggiore organizzazione territoriale del sistema Federmanager polo di competenze e punto di riferimento per i servizi ai manager oltre che partner integrante del sistema industriale) sui propri associati lombardi.

L’indagine di ALDAI-Federmanager è stata lanciata in coincidenza con la celebrazione del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma e, oltre alla consistenza quantitativa, si segnala per il particolare ed elevato grado di esperienza degli intervistati, tutti dirigenti o quadri dell’industria lombarda. Inoltre, risulta particolarmente interessante il confronto tra i dati dell’indagine ALDAI-Federmanager con quelli dell’ultimo Eurobarometro standard, il sondaggio istituzionale effettuato dall’Europarlamento su basi statistiche generali e relativo ad un periodo molto prossimo a quello dell’indagine ALDAI-Federmanager. Infatti, dall’esito della indagine ALDAI-Federmanager è emerso che i dirigenti dell’industria lombardi sono fiduciosi nei confronti della UE (65,7%), più del doppio di quanto non lo sia la media degli italiani (29%) e comunque di gran lunga superiore alla media dei cittadini dell'Unione Europea (33%).