I disegni di Lucia Pescador da Nonostante Marras

Mercoledì 29 maggio 2019, alle ore 19.00, inaugura negli spazi di Nonostante Marras la mostra Lucia Pescador. Quando si allarga l'aria: erbari e altre storie, a cura di Francesca Alfano Miglietti. In mostra un centinaio di disegni che compongono multiformi installazioni. La sua ricerca, in continuo movimento ed in continua evoluzione, ferma nell'istante prima della loro fine immagini di alberi, fiori, paesaggi, vasi, uccelli, ma anche abiti, ventagli, piatti, valigie, piccole scatole e tazze da thè. Pagine strappate e rimesse insieme, pellicole fotografiche, vecchie pagine di archivi, vengono utilizzati da Lucia Pescador per riscrivere e risignificare il mondo degli elementi e delle storie, attraverso il disegno e la calligrafia minuta. Ogni sezione della mostra è una ''tappa'', un'epifania, uno scorcio: uno spazio ideale, nel quale trovano posto le opere pensate come reperti di esistenze che hanno scelto la precarietà. I temi che affronta Lucia Pescador sono di carattere universale: la natura, la storia, la memoria, il tempo, il senso della caducità delle cose. Si appassiona al disegno e si lascia affascinare e stupire dalla contemporanea presenza della solitudine di fronte ad un soggetto, sia esso un luogo o un individuo o un fiore, e questa dimensione poetica è sempre espressa dalle sue opere, una bellezza che ci viene incontro, e ci conduce in un luogo di ricordi personali e di altre coincidenze, oniriche, intime, sentimentali, che creano un tipo di memoria intermedia e poetica. La bellezza viene declinata dall'artista in una calligrafia in cui paesaggio, cielo, movimento, alberi, fiori, foglie, erba, uccelli riescono a sollecitare lo spettatore, attivando sensazioni ed emozioni profonde che dal molteplice riportano all'unitarietà e viceversa.