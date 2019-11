I fuoriclasse di New Era combatteranno alla Night of Kick and Punch 10

“New Era” è un circuito che comprende altre due tappe: “Ring Rules” il 21 marzo 2010 a Milano (organizzato da Stefano Stradella) e “La Notte dei Campioni” il 9 maggio 2020 a Seregno (promosso da Luca Leva). Al vincitore di ogni incontro verranno assegnati 3 punti, 4 se vince prima del limite, mentre 2 punti saranno assegnati al perdente. Non è previsto il verdetto di parità. Al termine delle tre tappe, chi avrà totalizzato il maggior numero di punti sarà incoronato campione di “New Era”. In caso di parità di punteggio tra due atleti, la vittoria nel torneo sarà assegnata a chi ha vinto lo scontro diretto. Oltre alla borsa per ogni incontro sostenuto, il vincitore di New Era riceverà un premio in denaro per aver vinto il torneo.

“Con la FIKBMS e la Lega Pro Italia abbiamo voluto organizzare il circuito New Era – spiega Angelo Valente – per dare la possibilità agli agonisti di combattere spesso, conoscendo con mesi di anticipo le date degli eventi in modo da programmare la loro stagione agonistica. L’anno scorso New Era è stato un successo e quindi l’abbiamo riproposto. New Era dovrebbe diventare un appuntamento annuale per consentire agli atleti di fare esperienza su palcoscenici importanti e contro avversari di valore. Combattere alla Night of Kick and Punch è una occasione importantissima per gli agonisti perché il mio evento è seguito dagli altri organizzatori (sia italiani che stranieri) ed infatti poi ingaggiano i migliori che hanno visto in azione. Quest’anno, per New Era, abbiamo scelto di far combattere i pesi medi perché questa categoria di peso è ricca di talenti ed ha una grande popolarità presso il pubblico. Non solo nella kickboxing, ma in tutti gli sport da ring, i campioni dei pesi medi sono i più conosciuti insieme ai campioni dei pesi massimi. Abbiamo ricevuto moltissime richieste di partecipazione ed abbiamo selezionato i quattro pesi medi che riteniamo più adatti. In caso uno di loro si facesse male, abbiamo pronto il sostituto. Si allenano tutti in Lombardia e porteranno i loro tifosi al centro sportivo Vismara. Nel settore degli sport da ring si dice che lo stile dei combattenti rende spettacolare il combattimento (styles make fights), i quattro atleti che abbiamo scelto hanno lo stile giusto per dare spettacolo. Il pubblico del centro sportivo Vismara si divertirà”.

La decima edizione della “Night of Kick and Punch”, sabato 14 dicembre, inizierà alle 17.00, ma gli incontri più importanti avranno inizio alle 20.00. Tutti i combattimenti di kickboxing saranno con le regole dello stile K-1. Nel clou della serata, il goriziano Luca Grusovin sfiderà il franco-laotiano Dimitri Silalack per il vacante titolo mondiale dei pesi leggeri (60 kg) versione IKL (International Kickboxing League) sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna. Promette spettacolo anche la sfida tra la milanese Cristina Caruso e la bulgara Detelina Nedelcheva sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti. Cristina Caruso è in possesso di tre titoli della WAKO-PRO, una delle più prestigiose federazioni internazionali di kickboxing. Cristina è campionessa del mondo dei pesi medi (dai 62 ai 65 kg) di K-1, campionessa d’Europa dei pesi medi di full contact (calci e pugni al di sopra della cintura) e campionessa del mondo dei pesi mediomassimi (dai 65 ai 68 kg) di full contact. Nei prossimi giorni, saranno annunciati gli altri combattimenti. Come sempre, il cartellone della “Night of Kick and Punch” sarà in grado di soddisfare l’esigente pubblico milanese.

Il centro sportivo Vismara si trova in Via dei Missaglia 117 (linea verde della metropolitana, fermata Abbiategrasso) ed ha una capienza di 1.500 posti. I biglietti costano 35 euro per il bordo ring e 25 euro per la tribuna. Si prevede il tutto esaurito. Sulle pagine Facebook della Kick and Punch trovate tutte le informazioni su dove acquistarli oppure chiamate il numero 391-4124452.