"I gay portano le malattie": manifesto shock in scuola di Milano

Il manifesto comparso davanti al liceo Da Vinci di Milano

"I gay portano le malattie": manifesto shock al liceo Leonardo da Vinci di Milano



"Gay: c'è poco da essere pride": un manifesto omofobo è comparso alle porte del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Milano. L'autore del gesto è un uomo sulla cinquantina che si è presentato nella mattinata di martedì 6 febbraio davanti a scuola ed ha affisso il suo pamphlet, sottotitolato "Come infettare il mondo con un mare di malattie legate ai comportamenti omosessuali". Secondo il 50enne, a causa dell'omosessualità si sarebbero quintuplicati i casi di epatite, sarebbero aumentati parassiti, verruche, batteri. Ed i suicidi sarebbero 40 volte di più tra gli omosessuali. Dalla scuola, come riporta il quotidiano Il Giorno, chiariscono: "Questo signore ha cercato di appoggiare il suo cartellone sulla parete del liceo ma un nostro professore l’ha fatto spostare, così lo ha appoggiato su un palo. Non era affisso sulla scuola e con la scuola non c’entra. Nessuna condivisione per idee retrograde, ma questo fatto non implica alcuna connessione con la nostra realtà, aperta e rispettosa dei diritti di tutti. Non ci sono mai stati episodi di intolleranza". Così il vicepreside Guglielmo Pagani. Pochi giorni fa nella scuola si era tenuta una assemblea sui diritti Lgbt, seguita da una lettera di protesta da parte di undici professori.