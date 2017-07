Alla ricerca della colazione perfetta. Top e flop di Milano. I Hate Milanessa

Alla ricerca della colazione perfetta: top e flop a Milano

Sono sempre stata fissata per la colazione.

Non perché la colazione sia essenziale per l'alimentazione, come dicono i nutrizionisti, ma solo perché fare colazione è l’unico modo con cui riesco a svegliarmi e poi chi non ha piacere a mangiarsi una buona brioche fumante al mattino?

Aggiungiamo anche che i terroni (come me) sono abituati a colazioni di un certo tipo, tipo brioche e granita o cappuccino e cornetto - eh si, la brioche si chiama anche così, ma non provate a chiedere un cornetto al bar a Milano o verrete guardati con timore come alieni meridionali scesi in Lombardia.



Da anni, quindi, sono alla ricerca del cornetto perfetto a Milano (lo chiamerò cosi ogni tanto, per protesta).

L’impresa è ardua: secondo stime verificate dall’esperienza, circa il 90% dei bar e simili milanesi vende brioche surgelate, cosa che genera numerose invettive mattutine!

Che si vada al McDonald o alla pasticceria in centro non cambia molto, forse solo il prezzo, anche se trovare le brioche surgelate nelle pasticcerie e nei panifici è una contraddizione stessa del concetto di dolce/pane fresco, per non parlare dei locali fighetti trendy-chic, tanto raccomandati e pubblicizzati.

Iniziamo una lista che aggiorneremo man a mano segnando i buoni e i cattivi, un po’ come si faceva a scuola alla lavagna. Accettate gli spassionati consigli, non siamo blogger (per carità, in casa ne basta uno!) e nessuno ci paga, quindi sono solo pareri personali da fissati delle colazioni.

Partiamo da Milano Sud: Navigli/Porta Genova/Barona.

BUONI

Gattullo. Piazzale di Porta Lodovica 2 - Zona Navigli / Bocconi

Non delude mai, del resto è una delle pasticcerie storiche milanesi. Prendete tutto, il nostro preferito è quello al cioccolato che rimane solido dentro la brioche, unico!

Bar Torrefazione Michele e Patrizia. Via Vigevano 16 - Zona Porta Genova

Una piccola sorpresa in via Vigevano, piccola perché il locale è minuscolo, quindi meglio andare di settimana, è una pasticceria e torrefazione del sud, con dimensioni e prezzi del sud: dolci e caffè approvati, come i cornetti, qui potete chiamarli così, finalmente!

Dolci Memela. Via Faenza 2, Piazza Miani - Zona Barona

Lo sapevo: la Barona non delude mai. Basta guardare la foto per riconoscere il cornetto, e che cornetto! Freschi di pasticceria – tutti i dolci al banco sembrano squisiti - farciture più varie, tra cui segnaliamo crema e amarena, cioccolato e pere, frutti di bosco (sempre i miei preferiti), ricotta. Loro sono napoletani incluso il simpatico Ivan che canticchia i neomelodici mentre prepara il cappuccino. Nulla da ridire, anzi, solo una parola: abbondanza!

CATTIVI

Pulia. Via Vigevano 43 - Zona Porta Genova

Spero che i pasticciotti siano i veri pugliesi, quelli non li abbiamo provati perché dopo la colazione li non siamo più tornati. Già vedere le brioche tutte uguali mi da idea di catena di montaggio, confermata dall’assaggio, il giorno dopo ancora delusa ho fatto colazione a casa col cornetto confezionato e devo dire che ho fatto bene!

Pasticceria Fugazza. Via Vigevano 45 - Zona Porta Genova

La ricordo come trauma da rehab: tornare a casa dopo una serata al Plastic e fermarsi in una pasticceria con la voglia chimica di cornetto caldo per ritrovarsi con una brioche fredda e surgelata del giorno prima può far inveire.

Passione… siciliana. Viale Cassala angolo Via Pastorelli - Zona Naviglio Grande / Circonvallazione Sud

Questa è stata la delusione più grande, in un posto con quel nome non si può trovare la brioche peggiore che abbia mai assaggiato a Milano. Sotto suggerimento del personale, abbiamo preso la doppia farcitura crema e Nutella - una goduria a dirsi, poi l’ha suggerita lui! - non solo surgelata, ma anche del giorno prima e quella del tipo salato con il sesamo sopra. Ultima beffa il prezzo caro, uno sbaglio dall’inizio alla fine! Provate altro, non le brioche.

DAY 2: Proseguiamo la ricerca del cornetto perfetto spostandoci verso nord est da Porta Romana a Porta Venezia.

BUONI

Sissi. Piazza Risorgimento 6 - Zona Indipendenza

Sissi è la regina delle colazioni: le brioche sono uniche, tra le cose da provare nella vita milanese; il personale è accogliente, anche troppo caloroso per quelle mattine in cui si vuole solo fare colazione senza troppe ciarle. Vi avvertiamo però: guai ad andare nel weekend, in realtà a volte anche di settimana, si sta come in coda al banco macelleria prima di Natale e non è di certo rilassante, a parte si paghi il sovrapprezzo e si abbia la fortuna di trovare un posto a sedere.

Fratelli Freni. Corso Venezia 43 - Zona San Babila / Palestro

Era la storica pasticceria sicula all’inizio di via Torino… ricordo che, i primi anni a Milano, guardavo le vetrine strabordanti di paste di mandorla e frutta martorana e sentivo ancora di più la nostalgia di casa! Ora il bar si è trasferito nel più fighetto Corso Venezia, ma non delude le nostre aspettative su cornetti e brioche (in Sicilia le brioche sono quella specie di panini morbidi per il gelato e la granita), come quelli fatti in casa, consistenza morbida e zuccherosa, si trovano anche al pistacchio e alla ricotta… la nostalgia ritorna, ma con il sorriso!

Pavé. Via Felice Casati 27 - Zona Buenos Aires (noi andiamo in quello in Via della Commenda 25 - Zona Monte Nero / Tribunale)

Il locale ha avuto tanta pubblicità e tanto ne hanno decantato sul web, ma questa volta i blogger hanno ragione: le brioche sono speciali, artigianali, di vari gusti e non si finisce mai di scoprire le nuove proposte mattutine. Certo i prezzi sono da caffè fighetto, ma li perdoniamo, ogni tanto si può fare.

Da Giacomo Caffè. Via Sottocorno - Zona Indipendenza

Il piccolo bar vicino al più famoso ristorante da Giacomo, che ha anche il Bistrot e la pasticceria nella stessa strada. Approviamo le brioche: sembrano fresche, anche se abbiamo il dubbio che siano fatte in casa, troppo uguali tra loro, troppo perfette e ci ricordano qualcos’altro o qualcun’altro. Consigliate le brioche, no le pallozze alla crema chiamate Veneziane, almeno non rientrano nei nostri gusti.



CATTIVI

L’OV. Viale Premuda 14 - Zona 5 Giornate

Già il nome è un perché: dovrebbe essere tutto a base di uovo, esatto? A quanto vediamo, per la colazione il pezzo forte è la famosa American ‘brekky’ - rabbrividiamo, ma abbiamo capito che qui usare inglesismi e vezzeggiativi fa più figo. La possibilità ‘Itali’ è cappuccio e brioches farcite fresche a soli 5,5 euro. Peccato che la tavolata non involgi l’acquisto con l’esposizione di brioches evidentemente surgelate - c’è anche quella al carbone, che fa ancora più fighetto - e dei succhi con logo in vista come nei product placement televisivi. Abbiamo optato per un cappuccio a soli 2 euro e abbandonato il locale che anche nella ‘miscela di stili e dal sapore internazionale’ non si capisce cosa voglia essere.

Kitchen amore. Viale Piave 6 - Zona Porta Venezia

Volete la brioche vegana surgelata, insapore e con il prezzo maggiore?! Avete trovato il vostro posto!