Cornetto e brioche, buoni e cattivi. La guida di I Hate Milanessa

Bentrovati lettori di I Hate Milanessa, la versione femminile di I Hate Milano dedicata al lifestyle milanese.

Ricorderete sicuramente la nostra ossessione per la colazione e il nostro viaggio per trovare il cornetto perfetto, una ricerca che a Milano e’ piu’ difficile di quella per trovare il Sacro Graal.

Oggi proseguiamo la ricerca del cornetto perfetto spostandoci verso nord est, da Porta Romana a Porta Venezia.



BUONI.



Sissi. Piazza Risorgimento 6 - Zona Indipendenza.



Sissi è la regina delle colazioni: le brioche sono uniche, tra le cose da provare nella vita milanese; il personale è accogliente, anche troppo caloroso per quelle mattine in cui si vuole solo fare colazione senza troppe ciarle.

Vi avvertiamo però: guai ad andare nel weekend, c’e’ cosi’ tanta gente che si sta come sulla metro a Cascina Gobba il lunedi mattina.



Fratelli Freni. Corso Venezia 43 - Zona San Babila / Palestro.



Era la storica pasticceria sicula all’inizio di via Torino… ricordo che, i primi anni a Milano, guardavo le vetrine strabordanti di paste di mandorla e frutta martorana e sentivo ancora di più la nostalgia di casa! Ora il bar si è trasferito nel più fighetto Corso Venezia, ma non delude le nostre aspettative su cornetti e brioche (in Sicilia le brioche sono quella specie di panini morbidi per il gelato e la granita), come quelli fatti in casa, consistenza morbida e zuccherosa, si trovano anche al pistacchio e alla ricotta… la nostalgia ritorna, ma con il sorriso!



Pavé. Via Felice Casati 27 - Zona Buenos Aires.

(noi andiamo in quello in Via della Commenda 25 - Zona Monte Nero / Tribunale)



Il locale ha avuto tanta pubblicità e tanto ne hanno decantato sul web, ma questa volta i blogger hanno ragione: le brioche sono speciali, artigianali, di vari gusti e non si finisce mai di scoprire le nuove proposte mattutine. Certo i prezzi sono da caffè fighetto, ma li perdoniamo, ogni tanto si può fare.



Da Giacomo Caffè. Via Sottocorno - Zona Indipendenza.



Il piccolo bar vicino al più famoso ristorante da Giacomo, che ha anche il Bistrot e la pasticceria nella stessa strada. Approviamo le brioche: sembrano fresche, anche se abbiamo il dubbio che siano fatte in casa, troppo uguali tra loro e troppo perfette, come le modelle nella settimana della moda.



CATTIVI.



L’OV. Viale Premuda 14 - Zona 5 Giornate.



Già il nome è un perché: dovrebbe essere tutto a base di uovo, esatto? A quanto vediamo, per la colazione il pezzo forte è la famosa American ‘brekky’ - rabbrividiamo, ma abbiamo capito che qui usare inglesismi e vezzeggiativi fa più figo. La possibilità ‘Itali’ è cappuccio e brioches farcite fresche a soli 5,5 euro. Peccato che la tavolata non involgi l’acquisto con l’esposizione di brioches evidentemente surgelate - c’è anche quella al carbone, che fa ancora più fighetto - e dei succhi con logo in vista come nei product placement televisivi. Una ‘miscela di stili e dal sapore internazionale’ non si capisce cosa voglia essere.



Kitchen amore. Viale Piave 6 - Zona Porta Venezia.



Volete la brioche vegana surgelata, insapore e con il prezzo maggiore?! Avete trovato il vostro posto!



E anche per stavolta e’ tutta. La nostra ricerca continua!