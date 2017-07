Tempo di vacanze e matrimoni. Il decalogo della perfetta testimone

Io adoro i matrimoni, basta che non si tratti del mio, e una delle cose per cui secondo me la vita vale la pena di essere vissuta e’ proprio fare la testimone di nozze. Puoi comprarti un bel vestito e delle scarpe ancora piu’ belle senza avere rimorsi, conosci un sacco di gente, bevi gratis dal pomeriggio fino a tarda sera, e quando poi tutto finisce... sei ancora single!



Avendo io una vasta esperienza in materia, ecco un utile breviario per accompagnare la vostra migliore amica all’altare e vivere al meglio uno dei lavori (non retribuiti) piu’ belli del mondo.



I 10 comandamenti della Perfetta Testimone



Alla sposa, dalla tua testimone e ultima amica single.



1. Io sono la Testimone, tue le Nozze, avrai almeno altri tre testimoni - di norma, contando quelli di marito e moglie - all’infuori di me, ma io sarò la migliore.



2. Non preoccuparti della confessione prematrimoniale, ci sarò io lì a farti ridere e a ricordarti che se tu non ti confessi da 5 anni, io non lo faccio almeno dalla Cresima – oh no, sono già passati più di 10 anni!



3. A proposito di feste…L‘addio al nubilato è un tema complicato, ma io ti prometto che: non ti vestirò mai da banana, o ti metterò una fascia in vita e una giarrettiera in testa, non costringerò le altre amiche a indossare magliette rosa tutte uguali con stupide scritte e non andremo in giro a dare baci a caso. Ops l’abbiamo fatto? Ero troppo ubriaca, scusa non lo ricordo!



4. Onoriamo tuo padre e tua madre. Perché senza di loro che hanno pagato tutto, dall’abito, al ristorante e persino il prete, non avremmo celebrato questo matrimonio.



5. Ti prometto che mi incaricherò di provare per prima tutti i vini della tua festa e tutti i cocktails e di fare il giro dei tavoli accompagnandoti e facendo un brindisi con tutti gli invitati, in modo da avere anche il prete ubriaco alla fine della cerimonia (storia vera).



6. Non commettere atti impuri. Per quelli aspetta almeno la fine della cerimonia.



7. Assicurarsi che tutti gli invitati siano seduti ai posti loro assegnati, prendano solo i confetti e non rubino i centritavola a fine cerimonia (da me al Sud succede sempre).



8. Non racconterò mai quello che è successo durante l’ultima vacanza a Ibiza.



9. Perché so che tu dopo averlo sposato, dopo aver fatto questo passo che avevamo detto non avremmo fatto mai, non lo tradiresti mai (più) in ogni caso.



10. Ci vedremo meno e le cose saranno diverse, lo so, ma ci sarò sempre - al telefono o pronta a correre - quando avrai bisogno di me, quando mi vorrai raccontare di come state bene insieme, dei vostri progetti o quando avrete litigato per, ad esempio, la tazza sporca lasciata sul tavolo o il dentifricio aperto, perché spero siano questi gli unici problemi che dovrete affrontare.



Ps. Alla tua prima figlia dai il mio nome, vero?!