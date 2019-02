"I monologhi slabbrati": Marta Comerio sul palco di Après-coup Teatro

Venerdì 1 marzo alle 20.30 sul proscenio di Après-coup Milano, via Privata della Braida 5, ci sarà, ancora una volta, la brava Marta Comerio con i brevissimi monologhi ispirati a casi di cronaca ed esperienze realmente accadute, scritti da Stefano Raimondi.

Per il suo impegno civile l'opera ha vinto il Premio Franco Enriquez 2017, con la seguente motivazione: “Stefano Raimondi con il suo libro più recente Soltanto vive. 59 Monologhi fa svolgere alla poesia una delle sue funzioni primordiali; la liberazione dal silenzio, la confessione che non si fa atto riparatorio ma annienta un’afasia troppo vicino alla morte. Una poesia onesta di donne abusate, di voci trasformate in prose poetiche”. Una donna sola sulla scena raccoglie testimonianze, messaggi, ricordi di donne abusate e costrette ad un annientamento. Si fa narrazione del loro disagio e della loro disperazione. Donne che ci parlano, dal disincanto della violenza subita, dai margini dei loro isolamenti e dalla paura degli uomini che le hanno annientate

I MONOLOGHI SLABBRATI è la cronaca quotidiana, temi scomodi e spietati nati dall’ascolto dei racconti di donne vittime di violenza. Testi in cui donne abusate, torturate, private, almeno apparentemente, della propria umanità, prestano la loro rabbia alla poesia, per denunciare l’abuso ed affermare con forza di non essere disposte a rinunciare a se stesse e a continuare a esistere.

Marta Comerio, attrice Diplomata alla “Scuola di Teatro” diretta da Giorgio Strehler, partecipa a numerose produzioni del Piccolo Teatro di Milano con diversi registi tra cui Strehler, Vasil’ev, Braunschweig, De Luca, con il Teatro Stabile di Genova e il teatro Franco Parenti. E’ co- fondatrice nel 2008 della compagnia teatrale Lupusagnus che ha realizzato spettacoli in importanti teatri quali il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro dei Filodrammatici e L’Elfo. Per il cinema ha collaborato, tra gli altri, con F. Comencini, F. Archibugi, D’Alatri, M. Nichetti, A. Marazzi. Vince il Premio Miglior Attrice al Radiofestival 2001, 2004 e 2008 per la miglior interpretazione femminile e nel 2015 il Premio Anello d’oro al Festival Nazionale Voci nell’Ombra.

Stefano Raimondi, poeta Ha pubblicato “Una lettura d’anni”, in Poesia Contemporanea. Settimo quaderno italiano (Marcos y Marcos, 2001); La città dell’orto, (Casagrande, 2002); Il mare dietro l’autostrada (Lietocolle, 2005), Interni con finestre (La Vita Felice, 2009); Per restare fedeli (Transeuropa, 2012); Soltanto vive. 59 Monologhi (Mimesis, 2016); Il cane di Giacometti (Marcos y Marcos, 2017). Suoi testi sono apparsi su Nuovi Argomenti (2000, 2004) e nell’Almanacco dello Specchio (Mondadori, 2006). Curatore del ciclo d’incontri “Parole Urbane”, svolge inoltre attività docenza presso la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari e Belleville la Scuola. È inoltre tra i fondatori dell’Accademia del Silenzio e di LABB – Laboratorio Permanente sui luoghi dell’abbandono (Università degli Studi di Milano)

Ingresso: 20 euro comprensivo di aperitivo

Après-coup

via Privata della Braida, 5 Milano

proscenio@apres-coup.it | 02.38243105