I politici fanno Tarzan e il taglio dei parlamentari fa ridere (o piangere)

Dai facce Tarzan. Oggi iniziamo così, per parlare del taglio dei parlamentari. Per anni ci avete menato il torrone che la politica costa troppo (e non è vero, io sostengo che tutto quello che ruota intorno alla politica costa troppo: spoiler, non sono politici ma professionisti, dipendenti statali etc etc). Per anni ci avete menato il torrone che i politici vanno tagliati. E infatti avete tagliato i politici dalle province e in un colpo non esiste più né palestra per la classe dirigente né enti provinciali che funzionino. Per anni ci avete menato il torrone che andavano tagliati i parlamentari. Ci ha provato Renzi ma ci avete detto che no, il referendum non andava bene (io avevo votato sì). Ora gli stessi che hanno votato sì al referendum, e che hanno votato no per quattro volte in Parlamento, hanno deciso di rivotare sì in virtù dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Certo, non mi sfugge che il sì di oggi è su una legge che di fatto manca di tutto, mentre quella del referendum era organica. Ma vallo a spiegare a quelli ai quali hai detto che i politici erano troppi, costavano troppo, si tagliavano lo stipendio, si tagliavano proprio perché erano i più numerosi della Terra e oggi si scopre che invece avremo meno rappresentanti del popolo di chiunque altro in Europa. Oh, fatece Tarzan, forse ci farete ridere perché sul piangere avete già dato.