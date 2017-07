I Pomeriggi alle Stelline: ensemble d'archi al Teatro Dal Verme di Milano

Il direttore Mario Roncuzzi

Secondo appuntamento nella Sala Grande del Teatro Dal Verme per la rassegna I Pomeriggi alle Stelline. Diretto da Mario Roncuzzi, l’Ensemble d’Archi dei Pomeriggi Musicali si esibirà in un programma che frequenta Mozart, Vivaldi e Elgar. Tra l’esecuzione del Divertimento per archi di Wolfgang Amadeus Mozart e della Serenata per archi di Edward Elgar potremmo infatti ascoltare il Concerto per oboe e archi di Antonio Vivaldi, affidato all’abilità del Primo oboe delle nostra orchestra: Andrea De Francesco.

L'appuntamento è alle 16.45 di sabato 8 luglio al Teatro Del Verme di via San Giovanni sul Muro, 2 a Milano.

Questo il programma:

Mozart, Divertimento per archi

Vivaldi, Concerto per oboe e archi, in Do maggiore, op. 447

Elgar, Serenata per archi, in mi minore, op. 20

Direttore: Mario Roncuzzi

Oboe: Andrea De Francesco

Ensemble d’Archi dei Pomeriggi Musicali