I Radicali: "Intitolare la sala fumatori del Pirellone a Marco Pannella"

Marco Pannella

Oggi Marco Pannella avrebbe compiuto 87 anni: il prossimo 19 maggio sarà invece il primo anniversario della sua scomparsa. Numerose sono le iniziative per ricordare la sua figura in questo mese di maggio. L'associazione per l'iniziativa radicale "Myriam Cazzavillan" ha oggi annunciato l'inaugurazione del teatro Marco Pannella all'interno del carcere di Opera, che si celebrerà proprio il 19 maggio. Ma c'è un'altra proposta che i Radicali stanno avanzando: quella di intitolare una sala del Pirellone a Pannella. Non un'aula qualsiasi, bensì, con un ricordo consono al personaggio, la sala fumatori del palazzo regionale.

Questa la lettera aperta inviata al presidente del consiglio Raffaele Cattaneo, sottoscritta ad oggi, tra gli altri, da Gianni Rubagotti, Lucio Berté, Alessandro Celuzza, Paolo Izzo, Fabrizio Pesoli, Mauro Toffetti: "Gentile Presidente, come sa il settembre scorso avete deciso di dedicare un’aula della casa di tutti i lombardi, quella per le conferenze stampa, alla memoria del giornalista e politico Enzo Tortora. Di fronte a quella c’è una sala fumatori che offenderebbe la memoria di quasi tutti i personaggi illustri del nostro paese. “Quasi”, perché di uno la onorerebbe parecchio: stiamo parlando di Marco Pannella. Non tanto (ma anche) perché lui stesso disse “Ho un’autostrada di nicotina e di catrame dentro” riferendosi al suo consumo industriale di prodotti a base di tabacco. Non solo (ma anche) perché questo suo consumo era anche politico e fumava costantemente dove era vietato (tra l’altro negli studi televisivi e in quelli di Radio Radicale). Ma soprattutto perché così la sua memoria riposerebbe accanto a quella del suo amico Tortora, alla quale era legatissimo fino a commuoversi nel rievocarla, come può confermare Ambrogio Crespi che raccolse il suo entusiasmo per il docufilm realizzato recentemente sulla vicenda giudiziaria del presentatore di Portobello. Come ha detto Luca Marsico a Radio Radicale “Le targhe apposte chiacchierebbero amabilmente e lungamente anche nelle ore notturne come immagino sia accaduto nella realtà”. E questa intitolazione aiuterebbe quella dei Giardini di Piazza Aquileia a Milano, quelli vicino a San Vittore e al luogo del più antico cimitero ebraico conosciuto in città, che proprio Marsico ha rilanciato e per cui c’è una iniziativa in corso che chiede una risposta al Sindaco Sala. Il 2 maggio Pannella avrebbe compiuto 87 anni. Nelle settimane successive sarebbe possibile fargli questo regalo?"