I renziani si ricompattano in Lombardia. Sala fa campagna a Como. Inside

di Fabio Massa



Ricompattare per procedere uniti. Riannodare i fili dei rapporti, rinsaldare le alleanze, e parlare di legge elettorale. Sembrano questi gli obiettivi della reunion renziana di portata regionale prevista per domani nella sala Pirelli di via Fabio Filzi, dalle 9.30, con il titolo "Elezioni regionali, politiche e nuova legge elettorale: il ruolo della Lombardia nelle prossime sfide". Introduce Alessandro Alfieri e interviene Lorenzo Guerini, ovvero il coordinatore della segreteria politica nazionale in pectore. Tutto come preannunciato da Affaritaliani.it: sia il ruolo di Guerini che l'intenzione di procedere a un "serrate le fila" in terra lombarda sotto la regia regionale di Alessandro Alfieri e quella metropolitana di Pietro Bussolati. Manca (e non è un caso), Maurizio Martina, che qualche giorno fa aveva fatto un analogo evento con la rete di Matteo Mauri, suo principale asset in Lombardia.



L'evento di sabato sarà anche un modo per ribadire l'alleanza strettissima con gli ex Area Dem che rispondono a Franco Mirabelli. Del resto, le prossime sfide sono davvero importanti. Le elezioni si avvicinano a grandissimi passi, e con quelle nazionali anche quelle regionali, visto che l'intenzione di accelerare il più possibile da parte di Roberto Maroni c'è eccome. Quindi, il primo vero checkpoint sarà appena dopo le amministrative: se il Pd terrà almeno nei capoluoghi, allora si potrà ipotizzare un percorso velocissimo verso le primarie di coalizione per la scelta del candidato presidente. L'outlook sui risultati finali, per adesso, offre chiariscuri. A Como, dove la partita si dava per persa, adesso i dem registrano un certo ottimismo. All'inizio di maggio un sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli su un campione di 500 persone (CATI-CAWI) sull'intenzione di voto, era nettamente in testa Mario Landriscina, sostenuto dal centrodestra compatto (46%), al secondo posto, molto distanziato, Maurizio Traglio (20%), poi Alessandro Rapinese (15%) e infine Bruno Magatti e Fabio Aleotti del Movimento 5 Stelle (4%). Un dato sconfortante, quello di Piepoli, ovviamente per i 5 stelle, ma anche per il Partito Democratico, che tuttavia sta registrando un aumento della conoscibilità del proprio candidato, pescato dalla classe produttiva e fuori dalla politica cittadina fino al 2014. Alessandro Alfieri e Beppe Sala saranno proprio con Traglio in un evento a sostegno del candidato sindaco dem. E' un segnale importante, la presenza di Beppe Sala, che sosterrà da vicino i candidati del Partito Democratico impegnati nelle amministrative. Un gesto non scontato dopo l'astensione dalla contesa delle primarie per il segretario.



E se il tempo volge al bello tra Sala e il Pd, e tra i renziani in generale, pare che stia evitando di diventare un problema anche Enrico Brambilla, il capogruppo Pd in predicato di uscire dal partito per confluire in Articolo 1 MDP. Brambilla rimarrà dentro i dem (come dichiarato in questa intervista ad Affari). Per quanto riguarda Articolo 1, sarà comunque necessario che entro agosto formi un gruppo autonomo con le stesse "insegne" da usare poi in campagna elettorale. In caso contrario, dovrà procedere alla raccolta delle firme, un passaggio non scontato né banale.



fabio.massa@affaritaliani.it