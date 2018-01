I Repubblicani scelgono Fontana: "Non riconosciamo l'alleanza con ALA"

Attilio Fontana

Il direttivo milanese del Partito Repubblicano Italiano, riunitosi ieri venerdì 26 gennaio, ha deliberato all’unanimità il sostegno in Lombardia al candidato del centrodestra Attilio Fontana dando mandato al segretario Franco De Angelis di promuovere fin da subito azioni comunicative ed elettorali conseguenti.

Il direttivo di Milano ha inoltre comunicato di non riconoscere e non riconoscersi nel progetto elettorale che vede unire il glorioso simbolo storico del PRI a quello di ALA, in attesa di conoscere l’esito del ricorso avviato da molti amici del Consiglio nazionale del Partito. Auspica in tal senso che non vengano presentate liste “ALA-PRI” che si porrebbero inevitabilmente al di fuori dalla tradizione del Partito.

“Non siamo stati coinvolti in un percorso politico assurdo e ai limiti del verosimile, e non ci teniamo neanche, auspicando che il PRI mantenga la dignità che ha sempre caratterizzato la sua lunga storia” ha commentato Franco De Angelis.

“In Lombardia – ha continuato De Angelis - sosterremo convintamente Attilio Fontana, con cui ho avuto un bellissimo incontro nell’ambito del quale il candidato del Centrodestra ha riconosciuto lo straordinario valore del pensiero repubblicano e confermato l’attenzione in caso di vittoria ai tradizionali temi laici e liberaldemocratici”.