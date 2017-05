I top e i flop delle Primarie Pd. I dati, i voti e i seggi "caldi"

di Fabio Massa



Eccoli dunque, i voti definitivi delle primarie del Pd di Milano metropolitana (quindi, Milano città e l'hinterland milanese). I voti certificati raccontano che con 359 sezioni scrutinate su 359 Orlando raggiunge quota 20.026 voti, per una percentuale del 22,75 per cento. Emiliano è a quota 2026 voti (2,30 per cento) e Renzi vince con 65975 voti pari al 74,95 per cento. I votanti sono stati 88458, nulle 431. In città i votanti sono stati 43136. Alle primarie per la scelta del sindaco furono di poco oltre i 60mila. Addirittura nella contesa Pisapia-Boeri furono 66mila.



CITTA' E PROVINCIA, SALA-BALZANI-MAJORINO - In generale, Renzi va meglio in provincia. Nell'area metropolitana Renzi ha il 77,64 per cento, contro il 72,12 per cento cittadino. Orlando invece "cade" nell'area metropolitana di 3,59 punti (in città totalizza il 24,59, in provincia il 21). Emiliano addirittura in città totalizza il 3,29 per cento, in provincia l'1,37 per cento, anche se su questo influisce il fatto di essere stato ammesso solo in 5 seggi in totale. Interessante è il fatto che, rispetto ai voti per Francesca Balzani e Pierfrancesco Majorino, che insieme nel 2016 totalizzarono oltre 34mila voti, e che sostenevano entrambi la mozione Orlando, al netto del calo di un terzo dell'affluenza, i voti "persi" (per vari motivi, da Pisapia agli scissionisti ad Emiliano), siano stati oltre 13mila. Viceversa i renziani non perdono nulla rispetto alle primarie dell'anno scorso, che li videro sostenere Sala. L'attuale sindaco prese 25600 voti, mentre Renzi ne ha presi 30951: scontando il calo di affluenza si potrebbe dire che in città la mozione ha guadagnato oltre 13800 voti, al netto di vicende politiche molto differenti, elezioni differenti e via discorrendo.



ORLANDO TOP/FLOP - Il seggio cittadino nel quale Andrea Orlando è andato meglio è stato Argonne, dove ha raggiunto quota 42,68 per cento. Fuori città, a Besate, ha raggiunto quota 43,75 per cento. Il miglior collegio è stato il 14, che raggruppa le zone 2 e 3 (28,89 per cento). Nei flop si può annoverare invece il quartiere Olmi (11,87%), porta Monforte (12,15) e - fuori città - Noviglio 11,50 per cento oltre ovviamente allo 0 per cento di Ozzero.



EMILIANO TOP/FLOP - Osservato speciale, per Emiliano, era il collegio di Sesto San Giovanni, vista la presenza di Filippo Penati tra i suoi sostenitori. Spicca un seggio, il numero 5 di Sesto, dove Emiliano ha raccolto il 15,88 (ovvero 27 voti). Tuttavia non è il collegio migliore: dove è andato meglio è stato in zona 4 e 5 (5,11 per cento). E a Sesto non mette a segno neppure il record, che invece spetta al Corvetto (19,11 per cento).



RENZI TOP/FLOP - Per l'ex premier il miglior collegio in città è stato quello del municipio di zona 8 (74,67 per cento), quello in provincia invece è stato quello dell'Adda Martesana, il numero 23, dove ha totalizzato il 79,30 per cento. In città il collegio migliore è stato quello di Porta Monforte (85,36%) e di Ponte Lambro (85,25%). Best in Provincia Cerro Maggiore, 93,88 e ancora una volta Ozzero, dove in un seggio ha totalizzato il 100 per cento. Flop in città invece a Cimiano (60,90 per cento) e fuori città a Cesano Boscone con il 65,47%.



