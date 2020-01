Ibrahimovic arriva a Milano, accolto da centinaia di tifosi

Il Milan si affida a Ibrahimovic per risalire la china, l'Inter cerca di rinforzarsi centrando il colpo Vidal. Quella appena iniziata è una sessione di mercato destinata a rivoluzionare il volto di diverse squadre della massima serie. A raggiungere il loro primo obiettivo sono stati i rossoneri. Il ritorno di Ibrahimovic è un segnale forte per tentare l'inversione di tendenza dopo un'inizio di stagione deludente: un cambio di passo necessario soprattutto per il reparto offensivo, meno pungente che mai con appena 16 reti realizzate nelle prime 17 gare di campionato. L'arrivo dello svedese inevitabilmente renderà necessarie operazioni in uscita e un restyling dell'attacco. Al fianco di Ibra potrebbe esserci Leao, chiudendo le porte a Piatek, non a caso finito in cima alla lista delle possibili cessioni. Sembra vicino anche l'addio di Castillejo, solo 8 presenze finora, con possibile destinazione Atletico Madrid. Mentre si tratta per far arrivare dal Barcellona il 20enne difensore francese Todibo. Idee più chiare nell'Inter, dove per continuare a lottare per lo scudetto si insiste da giorni per assicurare a Conte il pupillo Vidal. Intoccabile il 3-5-2, l'arrivo del cileno dal Barcellona garantirebbe qualità e quantità nel cuore del gioco, allungando una rosa che non garantisce sufficienti alternative, come lamentato dallo stesso tecnico dopo le sconfitte in Champions League.