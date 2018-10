IdeeItalia, Gelmini: rilanciare il centrodestra. Il Governo? Disastroso

di Fabio Massa



A Milano, con #IdeeItalia, il partito di Silvio Berlusconi gioca la carta della riorganizzazione guardando oltre il proprio recinto. E’ Mariastella Gelmini a lavorare al laboratorio anti M5S che dovrebbe, nelle loro intenzioni, convincere Matteo Salvini a tornare all’antico, col centrodestra che governa regioni e comuni.



Ieri Berlusconi ha lanciato un ultimatum a Salvini, affinchè stracci il contratto con Di Maio, ma non le sembra che i sondaggi gli diano ragione?

Non c’è dubbio che Salvini e la Lega abbiano il vento in poppa, soprattutto per una campagna e qualche provvedimento, da noi condiviso, che ha contrastato l’emergenza immigrazione. Altra cosa è la manovra e i provvedimenti annunciati dal governo, dove la Lega non ha toccato palla: mi riferisco al decreto cittadinanza e alla flat tax. La partita rischia di finire due a zero per Di Maio con la possibilità concreta che diventi un cappotto per gli italiani.

Ma le vostre proposte quali sono?

Vogliamo spingere la Lega ad attingere dal programma elettorale del centrodestra che ha avuto un largo consenso dagli elettori. Non va dimenticato che il governo in carica non l’hanno scelto gli italiani: il 37% degli elettori ha votato per il centrodestra non certo per una formazione ibrida e pericolosa come quella che guida oggi il Paese. Ma tornando al merito, l’Italia cresce troppo poco e ha bisogno di rafforzare imprese e famiglie. La flat tax, una tassa piatta in grado di alleggerire i costi delle aziende e restituire alle famiglie potere d’acquisto è una delle risposte più sensate. La manovra in debito del governo punta tutte le sue carte su di un’assistenza pelosa che, oltre ad allargare i confini del lavoro nero, non risolverà i problemi del Sud.

Dunque il bilancio di questi primi mesi del governo è negativo?

Disastroso direi. Al di là della manovra, il governo Conte ha dimostrato di non saper affrontare le emergenze: quasi due mesi per gestire il dramma di Genova, con una serie di cantonate che faranno pagare un caro prezzo alla città. Dalla tentata nomina di un commissario totalmente incompatibile, al decreto completamente inadeguato alle esigenze del territorio. Ora mi auguro si vada spediti ma temo che ci vorranno un paio d’anni, con questo governo, per tornare alla normalità. Spero di essere smentita.

#IdeeItalia come alternativa alle proposte del governo?

In realtà vogliamo andare oltre il nostro recinto storico, allargare il consenso alle tante liste civiche che si sono affermate nei comuni e alla società organizzata che ha tante proposte da mettere in campo: #IdeeItalia come laboratorio per l’altra Italia, quella che non accetta le proposte stataliste e integraliste di Di Maio e soci, sapendo che anche gli elettori della Lega ne hanno le tasche piene e torneranno a guardare con fiducia al centrodestra. L’ho detto e lo ripeto: tra populismo e sovranismo c’è un’autostrada di idee e proposte da far crescere. Noi ci siamo.

fabiom@affaritaliani.it