Milano

Torna Identità Milano: raccontare la città attraverso i suoi edifici

Raccontare la città attraverso i suoi edifici: questo l'obiettivo di "Identità Milano", che torna per la seconda edizione con un ciclo di incontri che partiranno il 6 febbraio per concludersi il 7 giugno all'Urban Center Milano di Galleria Vittorio Emanuele. La manifestazione è organizzata da Urbanfile e Dodecaedro urbano. Per l'occasione Urbanfile ha selezionato 10 edifici le cui caratteristiche contribuiscono a costituire l'identità della città.

Il primo incontro, alle 17.30 del 6 febbraio, vedrà la partecipazione dell'assessore del Comune di Milano Pierfrancesco Maran. All'interno del filone tematico dedicato alle identità future saranno protagonisti The Corner - il progetto in corso di sviluppo nella zona di Porta Nuova e Uptown che sta crescendo a Cascina Merlata.

Per i "Signori dell'Architettura" il racconto interesserà il Palazzo dell'Arte e Mercato Crespi mentre per i nuovi modi di vivere la città il focus sarà dedicato al cohousing di Coventidue e a The Hub.

Una serata vedrà protagonista l'edificio che ospita il Palazzo del Sole 24 Ore progettato da Renzo Piano Building Workshop e ampio spazio sarà dato alla reinterpretazione degli edifici con Vetra Building, Bodio Center e Palazzo del Fuoco,già protagonista nella prima edizione e che finalmente sarà oggetto di un interessante progetto di recupero e valorizzazione.

Identità Milano: il programma



Sul sito www.identitamilano.com è possibile visualizzare il calendario completo e i relatori di questa nuova edizione, maggiori informazioni alla mail info@dodecaedrourbano.com