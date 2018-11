Idn: autonomia, welfare e casa con Angelo Sala, Rozza, Bruno Galli. DIRETTA

Idn: autonomia, sviluppo, welfare e casa con Angelo Sala, Rozza, Bruno Galli

Prosegue alla Fondazione Stelline di Milano "IDN18. Persone che hanno qualcosa da dire", con “Diritto e autonomia. Sviluppo, welfare, casa, benessere” con Erika Stefani, ministro dell'Autonomia, Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture, Stefano Bolognini, assessore al Welfare di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, assessore all'Autonomia di Regione Lombardia, Angelo Sala, presidente di Aler, Carmela Rozza, consigliere Regione Lombardia del PD, Onorio Rosati, Camera del Lavoro di Milano.

Stefani: "Autonomia, ci impegniamo verso una direzione rivoluzionaria"

Il Ministro all'Autonomia Erika Stefani proprio sul tema dell'autonomia ha dichiarato: "Ci impegniamo tutti in una direzione rivoluzionaria, stiamo lavorando su richiesta di autonomia di Emilia Romagna, Piemonte ha chiesto di attivare tavoli tecnici. Ci sono richieste che non sono di partito o di bandiera, ma di governatori che ritengono che con autonomia aumentano le performance della Regione per essere concorrenziali. Alleggerendo Stato e aumentando efficenza del territorio: Società è piu veloce di norme e leggi e lo Stato arriva spesso in ritardo".

Bruno Galli: "La metamorfosi parta dalle Regioni che funzionano"

Così Stefano Bruno Galli, assessore all'Autonomia di Regione Lombardia: "Cambia lo Stato, cambiano le Regioni, cambiano i Comuni: cambia l'intera filiera, ma la metamorfosi dell'ordinamento deve partire dalle Regioni a statuto ordinario che funzionano"

Rixi: "Tav? Si può discutere, ma andrà fatta"

Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture: "E' oggi troppo facile rallentare le opere, molto più difficile accelerarle. L'attuale Governo deve avere approccio differente ma se i territori condividono l'opportunità di un'opera, questa deve essere realizzata. Nell'immediato le opere portano disag, nel lungo periodo vantaggi. Ma alcuni territori non riescono a sopportare sul breve tali disagi. Il Terzo Valico dei Giovi deve essere realizzato per dare uno sbocco sul mare a Milano. La Tav? Se ne può ridiscutere ma in una ottica complessiva che non può essere di compromissione totale dell'opera.

Rozza: "Cari leghisti, sono i Cinque Stelle che stanno bloccando l'autonomia"

Carmela Rozza, consigliere Pd di Regione Lombardia: "L'autonomia si fa con i soldi: cosa si decentra? Nessuno lo dice e anche la nuova Finanziaria non prevede diversi trasferimenti. Ma l'autonomia si fa con i soldi. Sono i Cinque Stelle che stanno ad ogni modo bloccando l'autonomismo. E la Lega non può parlare di una responsabilità di governo al 50%. E invece per ogni scelta di Governo contro il Nord, c'è la Lega che dice "Scusateci, non vorremmo ma i Cinque Stelle..." Gli imprenditori del Nord sono seriamente preoccupati, anche dalla mancanza di relazioni con l'Europa. La Lega non può fare finta che governi con qualcun altro".

Bolognini: "I fondi per le case e il welfare ci sono, con l'autonomia ancora di più"

Stefano Bolognini, assessore al Welfare di Regione Lombardia: "L'autonomia porterebbe più risorse anche per casa e welfare? Sì, utili per maggiori investimenti. Ma intanto a marzo ci siamo ritrovati con 200 milioni di euro ripartiti alle Regioni, a noi lombardi ne sarebbero spettati 6 milioni, alla Puglia 58 milioni. Ma trattando, abbiamo bloccato l'intesa e siamo arrivati a 23 milioni di euro per la Lombardia con un successivo accordo nelle scorse settimane. Ristruttureremo 6mila appartamenti tra Regione e Comune di Milano che oggi non si possono utilizzare. Quindi: in attesa dell'autonomia iniziamo già ora a fare bene ciò che ora ci è concesso, i fondi ci sono. E con l'autonomia ne avremo anche di più".

Sala (Aler): "Occupazioni abusive, bisogna allontanare le bande organizzate"

Angelo Sala, presidente Aler: "Sulla grande piaga delle occupazioni abusive, il tema delle persone che vivono nei quartieri popolari e l'insicurezza. Un tema di difficile soluzione. A entrare nelle case, sono dei delinquenti, bande organizzate che si prendono la tangente e danno la casa ai soggetti. Bisogna allontanare i delinquenti dalle case".

In mattinata protagonisti Matteo Salvini, Attilio Fontana e Maurizio Fedriga: il ministro dell'Interno, il presidente della Regione Lombardia, il suo omologo friulano. Il tema: “L’Europa, appunti per una sfida epocale”, ha moderato Mario Giordano. QUI il link alla cronaca dell'incontro ed al programma completo della due giorni. A seguire c'è stato il focus su "Acqua prima di tutto" con Federica Daga, parlamentare M5S, l'assessore regionale Massimo Sertori, Andrea Guerrini, ARERA, Davide Corritore, presidente di MM Spa, Enrico Boerci, presidente di Brianza Acque, Michaela Castelli, presidente di ACEA. QUI il link.