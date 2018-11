Idn, focus su acqua, pubblico e privato con Daga, Sertori, Corritore, Boerci

Idn, focus sull'acqua con Daga, Sertori, Corritore, Boerci

Prosegue alla Fondazione Stelline di Milano "IDN18. Persone che hanno qualcosa da dire": la due giorni di dibattiti con i protagonisti della politica nazionale e lombarda giunta alla sua seconda edizione. Alle ore 15.00, un focus sul tema dell’acqua con Federica Daga, parlamentare del Movimento 5 Stelle in collegamento, Andrea Guerrini, ARERA, Massimo Sertori, assessore agli Enti Locali di Regione Lombardia, Davide Corritore, presidente di MM Spa, Enrico Boerci, presidente di Brianza Acque, Michaela Castelli, presidente di ACEA.

Daga (Cinque Stelle): "Riteniamo preferibile la soluzione pubblica"

Così Federica Daga, deputato Cinque Stelle: "Esistono una serie di opzioni, società pubbliche, miste e speciali. Noi riteniamo preferibile la soluzione pubblica e non vedo questa come una scelta che ci fa tornare indietro. Anzi è un progetto futurista. Non credo si debba guardare alla finanziarizzazione di un bene, ma bisogna dare un servizio completo al cittadino. Detto questo voglio chiarire che non si vuole di certo distruggere nessun settore. L'obiettivo sarebbe quello di andare verso aziende speciali con partecipazione della cittadinanza".

Sertori: "Pubblico-privato: all'inizio sindaci contrari agli Ato, poi..."

Sertori, ricordando anche il suo ruolo come vicesindaco di un piccolo Comune, ha parlato del rapporto tra pubblico e privato": "All'inizio i sindaci erano contrari agli Ato poi imposti per legge, poi hanno preso atto che una gestione più industriale di questo servizio è assolutamente ottimale". "Ma nel pubblico - prosegue Sertori - si può iniziare a snellire, e il servizio ne beneficierà. Il sistema attuale è positivo, ma bisogna intensificare controlli per verificare l'adesione ai parametri e prendere le necessarie contromisure"

In mattinata protagonisti Matteo Salvini, Attilio Fontana e Maurizio Fedriga: il ministro dell'Interno, il presidente della Regione Lombardia, il suo omologo friulano. Il tema: “L’Europa, appunti per una sfida epocale”, modera Mario Giordano. QUI il link alla cronaca dell'incontro, con il programma completo della due giorni.