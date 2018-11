Idn, libero scambio Ue-Singapore. Letta: "L'Europa si apra verso est"

“L’accordo di libero scambio Ue-Singapore. Quali opportunità per le imprese italiane” è il terzo panel del primo giorno di Italia Direzione Nord. A discutere dell’accordo tar Europa e ASEAN, organizzazione politica, economica e culturale di nazioni situate nel Sud-est asiatico, un ricco parterre di personalità della politica e dell’industria: Federico Donato, EuroCham Singapore; Carlo Ferro, STMicroeletronics; Silvia Formentini, Commissione Europea; Raffaele Langella, Ambasciata d’Italia e Singapore; Alessia Mosca, Parlamento Europeo; ed Enrico Letta, Presidente Associazione Italia-ASEAN.

L’accordo sul banco si basa su tre cardini importanti: la questione delle semplificazione degli standard che permetterebbe di eliminare i problemi della duplicazione delle dichiarazioni di conformità. In pratica si andrà verso un’unica certificazione che consentirà la distribuzione del prodotto di essere in entrambi i mercati, con vantaggi e risparmi notevoli.

Inoltre questo negoziato rinforzerà un partenariato già solido tra Unione Europa e Singapore, e instituirà un modello per futuri accordi nella regione. I settori che andrà ad interessare saranno molteplici dalle energie rinnovabili all’automotive.

Letta ha sottolineato come questo accordo sia un passo importante per tracciare il percorso che l’Europa deve seguire. “Questa logica di protezionismo che incombe sul mondo dobbiamo riuscire ad abbatterla e spingere l’Europa verso atteggiamento di apertura. Un’apertura che non può che portarci verso Est. Le opportunità sono lì, l’Indonesia con i suoi 260 milioni di abitanti è un mercato enorme. Ci sono poi il Giappone e il Vietnam. Abbiamo profondamente bisogno di aprirci verso l’Est”.

