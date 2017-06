Iene Vegane

Un presidio animalista si e' radunato in piazza della Scala a Milano. Un gruppo di attivisti delle cosiddette 'Iene vegane' che protestano per l'utilizzo di un asino ed un cavallo al teatro in occasione della presentazione della Boheme alla Scala. I manifestanti portano dei cartelli con su scritto: "Imprigionati per il vostro divertimento" oppure "prigionieri a vita". E un lenzuolo che reca il motto: "Non e' arte, e' sfruttamento", firmato "La loro voce".