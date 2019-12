Iene Vegane, flash mob in centro per la Giornata per i Diritti degli Animali

Dal 1998, il 10 dicembre è diventata la Giornata Internazionale per i Diritti degli Animali celebrata dalle associazioni animaliste di tutto il mondo. E’ stata scelta tale data perchè corrisponde a quella della Giornata Mondiale dei Diritti Umani istituita dalle Nazioni Unite per ricordare la proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.

L’obiettivo è quello di estendere questi diritti agli animali presenti sul pianeta come gli uomini, e non per gli uomini, come soggetti aventi diritto. A tale proposito, Le Iene Vegane hanno realizzato un video presidio scenografico in centro a Milano. Due attivisti coricati e impacchettati in simil vaschette del supermercato sono a simboleggiare una parte di vitello e di maiale in vendita. L’etichetta, provvista di QRCode, fornisce ai passanti la possibilità di scoprire cosa si cela dietro alla produzione di una bistecca.

Alessandra Di Lenge, Presidente delle Iene Vegane, dice: “Al momento gli animali sono a rischio di estinzione, allevati in batterie intensive, sfruttati, abbandonati, usati per divertimento nei circhi e come gladiatori nei combattimenti illegali, uccisi per farne borse e pellicce, utilizzati negli esperimenti, assassinati per sport per farne trofei e ornamenti: questa giornata è un’opportunità per ricordare alla società che la giustizia, la libertà e il rispetto sono valori fondamentali per tutti, a prescindere da razza, genere e posizione sociale”.