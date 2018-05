Ieo, il bilancio 2017: fatturato da 333 milioni. Cimbri nuovo presidente

Ieo, approvato il bilancio 2017: fatturato da 333 milioni. Cimbri nuovo presidente

L'assemblea dei soci dell'Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) ha approvato il bilancio consolidato 2017 e rinnovato il Cda giunto al termine del mandato triennale. Il bilancio consolidato chiude con un fatturato di 332,9 milioni di euro, un Ebitda di 25,3 milioni e un utile netto di 6 milioni, interamente destinato a reinvestimento in ricerca e sviluppo. Mentre gli investimenti sono stati pari a 15 milioni. Per il 2018 e' prevista la conferma di importanti investimenti in nuovi progetti volti al mantenimento e allo sviluppo dell'eccellenza clinica e scientifica. Sono stati rinnovati anche i vertici dell'Istituto: Carlo Cimbri e' il nuovo presidente dello Ieo, Carlo Buora e' nominato vicepresidente Ieo e confermato Presidente del Centro Cardiologico Monzino. Invece Mauro Melis viene confermato nella carica di amministratore delegato dell'Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino