IF - La fondazione immaginaria di Guaglione e Temporin in uscita per Mondadori

L’immaginazione: è questo il grande talento di Leonard, che gli permette di scrivere racconti straordinari. Ma immaginare è anche la cosa che lo spaventa di più al mondo. Leo infatti è convinto che le sue storie non rimangano confinate nella pagina, ma influiscano sulla realtà, come è successo la notte in cui ha perso il padre, morto in un incidente stradale troppo simile a un racconto che aveva appena scritto. L’immaginazione è davvero una forza in grado di piegare le leggi dell’universo?

Quando viene avvicinato da una misteriosa organizzazione chiamata IF – Imaginary Foundation, Leo scoprirà che la realtà è molto più complessa, incredibile e pericolosa di quanto lui creda, proprio a causa di tutte le storie mai scritte. Compresa questa.

Tra X-Men, Ready Player One e Stranger Things, IF – La Fondazione Immaginaria è l’inizio di un nuovo, indimenticabile universo che mescola fantasy e fantascienza, un omaggio ai classici e alle grandi narrazioni del passato, una meravigliosa fiaba universale sul potere dell’immaginazione e il ruolo che essa riveste nel passaggio dall’infanzia all’età adulta ma soprattutto nella nostra società.





GLI AUTORI

Fabio Guaglione è nato a Milano nel 1981. Insieme a Fabio Resinaro, conosciuto tra i banchi di scuola, ha dato vita a un lungo e fortunato sodalizio artistico, Fabio&Fabio, dirigendo, sceneggiando e producendo progetti multimediali per il cinema, la TV e il web dal taglio internazionale, come Mine, il cult movie del 2016 distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures che è valso la candidatura a due David di Donatello, e il recentissimo Ride, il primo thriller sportivo interamente girato in GoPro, diventato un vero e proprio brand grazie ai progetti collaterali avviati nel mondo del fumetto con "La Gazzetta dello Sport" e in libreria con Ride - Il gioco del custode(Mondadori). IF - La Fondazione Immaginaria è il suo primo romanzo.

Maurizio Temporin (1988) è un regista, scrittore e artista italiano. Si occupa principalmente di realismo fantastico e fantascienza. Ha pubblicato con Rizzoli Il tango delle cattedrali e con Giunti la trilogia per ragazzi IRIS (Fiori di cenere, I sogni dei morti, I risvegli ametista) tradotta in diversi Paesi. È fondatore e direttore artistico dello studio SPAZIO TEMPO(rin), una factory nel centro di Milano in cui collaborano creativi e specialisti di diversi settori, tra cui cinema, editoria, arte, pubblicità e comunicazione. Nel mondo dell'arte contemporanea è autore di opere chiamate CINESTESIE, locandine immaginarie che reinventano la storia del cinema. Collabora stabilmente con Lucidosottile e Fondazione Maimeri.