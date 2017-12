Ikea, Poletti: attivo ispettorato, serve sensibilita' sociale



Il ministero del Lavoro, a fronte delle notizie di stampa sulla lavoratrice Ikea licenziata, ha attivato l'Ispettorato territoriale del lavoro di Milano per le verifiche di competenza. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso del question time alla Camera dei Deputati.



"E' mia opinione - ha sottolineato Poletti, dopo aver ricostruito la vicenda - che le imprese quando sono chiamate ad assumere decisioni che intervengono in situazioni personali e lavorative connotate da specifiche e delicate condizioni, come nel caso della lavoratrice di cui discutiamo, oltre al doveroso rispetto di norme e contratti, devono essere mosse anche dal rispetto di generali doveri di sensibilita' e responsabilita' sociali".