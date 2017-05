Il 27 maggio sfila la destra milanese: #noinvasione, risposta a #senzamuri

L'incontro con la Questura e la Prefettura è avvenuto l'altra settimana. Messaggio chiaro, chiarissimo. Nessuna contromanifestazione per il 20 maggio "senza muri". Nessuna contestazione. Nessuna provocazione neppure dai cani sciolti della destra milanese. I leader di Casa Pound, Lealtà e Azione e Forza Nuova hanno ricevuto un messaggio chiarissimo. Troppo esplosiva la situazione, con l'aggressione ai due militari, poi il maxiblitz, poi ancora l'accoltellamento e infine i centri sociali e la sinistra in corteo. La situazione rischiava di diventare esasperata. Quindi, il 20 maggio non c'è stato nessun problema. Ma in cambio, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, il 27 maggio l'ultradestra potrà sfilare. Contro gli immigrati. Esattamente una contro-manifestazione differita, della quale Affaritaliani.it può pubblicare il volantino, che recita, chiaramente:#noinvasion, "corteo di protesta, contro il degrado causato dall'invasione dei finti profughi a Milano". Il concentramento della destra sarà alle 15.30 di sabato in via Vittor Pisani, nei pressi della Stazione Centrale. Anche qui, superlavoro per le forze dell'ordine, poiché nel piazzale della Stazione di profughi ce ne sono, e potrebbe scoppiare la violenza. Ora si attende la reazione della sinistra milanese.



