Il 29/6 il Milano Pride 2019, madrina Caterina Balivo

Piu' di una settimana di eventi, oltre 60, che culminera' il 29 giugno con la parata colorata dalla Stazione Centrale a Piazza Oberdan: si presenta cosi' il Milano Pride 2019, quest'anno in ricordo di mezzo secolo di lotta per i diritti Lgbt: "Sara' un Pride piu' grande e partecipato di quello degli altri anni, perche' quest'anno ricordiamo i 50 anni dai moti di Stonewall", ha ricordato il presidente di Arcigay Milano, Francesco Pintus, coordinatore del comitato organizzativo. Gli eventi della Pride Week sono stati ufficializzati questa mattina a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, che patrocina la manifestazione. Tra le novita' una madrina d'eccezione, Caterina Balivo, conduttrice di Rai1, scelta per la sua vivacita' e anche perche' e' "importante coinvolgere anche persone solo ipoteticamente estranee alla nostra comunita' e che si rivolgono a target di solito abbastanza indifferenti alla nostra comunicazione". Ma sul palco che accogliera' i manifestanti intorno alle 17 - l'anno scorso erano in 250mila - si susseguiranno anche molti altri artisti, i cui nomi sono ancora a sorpresa. Il "Pride ha vestito di dignita' corpi, desideri e amori fino al riconoscimento di legge. Oggi noi siamo qua perche' Milano ha rappresentato nel panorama italiano un ruolo di assoluta priorita', nell'essere testimone propositivo del movimento Lgbt italiano. Questa citta' rappresenta una vetrina, un'avanguardia, e un avamposto della democrazia e della tutela delle persone" ha sottolineato il presidente di Arcigay Milano. Se il 28 giugno 1959 cominciarono piccoli gruppi di attivisti a sfilare per le strade d'America, a distanza di 50 l'obiettivo degli organizzatori sara' proprio di coinvolgere le citta' nella loro interezza: il Milano Pride infatti arriva per ultimo dopo che sono stati "40 i capoluoghi d'Italia che si sono colorati di arcobaleno; oltre uno per ogni regione" ha ricordato Pintus. Per rappresentare al meglio il coinvolgimento di Milano anche la Torre UniCredit, tra i punti piu' alti dello skyline, sara' illuminata di arcobaleno tra il 28 e il 29 giugno.