Il caffè sospeso? In un Comune del Milanese offrono tutta la cena. E non solo

Il caffè sospeso

A Rescaldina, nel Milanese, la tradizione solidale del caffè sospeso si estende anche a ristoranti, macellerie, negozi...

Due macellerie, due ristoranti e un negozio di abbigliamento: sono già cinque gli esercizi commerciali che a Rescaldina, comune dell'hinterland milanese, hanno aderito alla proposta dell'assessore ai servizi sociali, Enrico Rudoni, dando la possibilità ai propri clienti di lasciare in sospeso un caffè, un pranzo, l'acquisto di un capo di abbigliamento o la spesa del macellaio. In pratica, i concittadini in difficoltà che si presentano in questi cinque esercizi commerciali troveranno il conto già saldato da anonimi concittadini benefattori. Come riporta Redattoresociale.it, l'idea dell'assessore è di creare una rete in cui la "comunità viene chiamata a prendersi carico in modo solidaristico" di chi è in difficoltà. Le offerte sono prese in carico dai Servizi sociali che le tramutano in buoni spesa, l'obiettivo è coinvolgere ancora più negozi. Le premesse sembrano buone.