Il cellulare squilla, il pianista se ne va. Una lezione contro la bestialità

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

di Fabio Massa



C'era una volta la dignità e la coglionaggine. Negli stessi tre-quattro secondi. Da una parte, la professionalità di anni di studio, di mesi di preparazione per una singola performance. Il piano - e chi vi dice l'ha sperimentato, seppur a livelli infimi - è un dittatore feroce: richiede impegno, costanza, soprattutto pazienza. Da una parte, dunque, l'impegno e l'abnegazione di un pianista sul palco. Dall'altra parte la coglionaggine di uno spettatore. Che ci ha messo trenta secondi a comprare un biglietto, o anche meno se ha fatto clic sul web, e non si è premurato di spegnere il cellulare in sala. Il cellulare squilla, il pianista si alza e se ne va. Pare la metafora della vita. E pure della politica. C'è chi si sbatte dalla mattina alla sera e chi con un clic su Facebook rovina le reputazioni, scrive bestialità, ripropone cattiverie. Ecco, l'unica soluzione sarebbe proprio quella: alzarsi ed andarsene.