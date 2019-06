Il centrodestra bacchetta chi strizza l’occhio a Sala

Endorsement e ricerca di posizionamenti, con l’ex capo campagna di Stefano Parisi, che suggerisce di sostenere Giuseppe Sala nel 2021, mentre il centrodestra prova a frenare. Sul tema interviene il capogruppo a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale, che non sembra prendere bene l’uscita di Dapei. “A questo punto se fossi Parisi mi preoccuperei che non si sia impegnato abbastanza nella campagna elettorale”, attacca, interpellato da Affaritaliani.it Milano. De Pasquale ricorda che Dapei “da molto tempo non fa attività politica in Forza Italia” e “con tutta probabilità non è nemmeno più iscritto al partito”. Fi infatti non condivide assolutamente la linea “saliana” invocata per gli elettori di centrodestra, da cui “ci sentiamo totalmente distanti” aggiunge. Anzi il lavoro del partito di Berlusconi a Milano è per arrivare nel 2021 a portare “il centrodestra in città”, ma soprattutto “per riconquistare il voto di ‘confine’ ovvero quello della borghesia che abita all’interno della cerchia della filovia”.

Non solo dunque la “zona 1” ma anche tutti quei quartieri distinti come Piazza Piemonte, Piazzale Dateo, e Città Studi, che da tempo sono in mano al Pd. Nessuna contiguità con i dem: “Dobbiamo crescere ed elaborare una proposta politica che sia attraente per le categorie produttive”, ovvero “liberale e riformista”, ma “i punti di collegamento sono di certo di più con la Lega che con il Pd”. La linea del grande partito di centro insieme ai liberali dem (renziani?) quindi “in Forza Italia non esiste” taglia corto De Pasquale. Che ci tiene a ribadire la linea di opposizione dura a Sala: “Sa fare solo marketing: siamo di fronte ad un secondo Salvini”. Ma come? “Beh la linea politica nazionale è sottolineare che questo governo sta solo facendo campagna elettorale continua”