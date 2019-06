Il centrosinistra perde Rozzano. Una sorpresa? Mica tanto...

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta Rozzano. Per chi non la conosce, Rozzano è una grande città di oltre 44mila abitanti nel sud Milano. E' una città ricca di umanità, ma anche di problemi. Amministrata da 74 anni dal centrosinistra. Ora il centrosinistra l'ha persa. E tutti a stupirsi. Peccato che fosse del tutto evidente. Sinistra spaccata, nessun accordo poiché la maggioranza, compresi certi numi tutelari che siedono in Senato, pensava di potercela fare da sola. E invece no. Ha perso e va bene così. Cambiare va bene, ogni tanto. E' questa la democrazia. Quello che non va bene è rovesciare la verità, scrivere cretinate, mentre basterebbe un semplice "abbiamo sbagliato tutto". Sarebbe più onesto. Ma l'onestà è merce rara di questi tempi.