Il cinema Apollo ha chiuso: ultimo spettacolo domenica, ora l'Apple store

Cinema Apollo

Domenica 15 gennaio è stato l'ultimo giorno di proiezioni per il cinema Apollo di Milano: al suo posto arriva l'Apple store

Cala il sipario sul cinema Apollo: domenica 15 gennaio è stato l'ultimo giorno di proiezioni al multisala della Galleria de Cristoforis. Nonostante le 15mila firme dell'appello per salvare il cinema, al suo posto sorgerà l'Apple store.

Anteo spa, socio al 50 per cento nella gestione del cinema Apollo, ha salutato i tanti affezionati spettatori con una nota: "Per noi di Anteo è stato un cambio di rotta doloroso, in controtendenza con l’intento di promuovere la cultura del cinema e di crescere insieme al nostro pubblico. Ringraziamo gli spettatori per l’affetto dimostrato in questi dodici anni, ognuno di loro ha saputo darci qualcosa, dalla costante affluenza alle sale, alla petizione per salvare Apollo. Le porte di Apollo si chiudono ma si aprono quelle di Palazzo del Cinema Anteo e di un nuovo cinema a Citylife. Vogliamo che il dispiacere si converta subito in energia positiva, costruttiva".