Il circo compie 250 anni e sale in cattedra nelle università milanesi

Nel 2018 il circo compie 250 anni. Secondo la maggior parte degli storici è infatti nel 1768 a Londra che Philip Astley, un ex ufficiale dell’esercito a cavallo britannico, decise di proporre uno show fatto di numeri equestri, virtuosi del corpo e sketch comici, unendo in un unico spazio discipline antichissime, diffuse in ogni angolo della Terra da millenni, inventando il format “di base” che ancora oggi attribuiamo al circo classico.

GIORNATE DI STUDIO SULL’ARTE CIRCENSE 2018. IL PROGRAMMA IN STATALE

A questo importante anniversario è dedicata la decima edizione delle Giornate di Studio sull’Arte Circense che si terrà dal 28 novembre al 5 dicembre 2018 in via Noto 8 a Milano presso il Dipartimento di beni culturali e ambientali dell’Università degli Studi, uno dei più importanti atenei nazionali. Si tratta di un laboratorio aperto a tutti gli studenti e alla cittadinanza, ideato da Alessandro Serena (che oltre ad esser un ricercatore ed un produttore di successo è anche membro di una storica famiglia dei tendoni italiani, essendo il nipote di Moira Orfei) coadiuvato dal project manager Nicola Campostori. Il programma di questa edizione individua alcuni temi forti che verranno approfonditi quotidianamente: giorno per giorno si celebreranno i 250 anni del circo con un continuo alternarsi tra interventi dedicati alla storia dello spettacolo popolare e partecipazioni di soggetti che oggi fanno circo in Italia e nel mondo, con un occhio di riguardo alle tendenze che nel futuro potrebbero diventare dominanti ma anche alle “nicchie” da salvaguardare come patrimonio culturale; verranno poi introdotte diverse scuole e istituti che lavorano per formare le nuove leve dello spettacolo dal vivo; gli studenti del laboratorio potranno cimentarsi in prima persona in un workshop pratico di giocoleria e acrobazia e avranno modo di conoscere tantissimi artisti impegnati nei vari settori dell’intrattenimento culturale nel nostro Paese e all’estero. Di seguito il programma degli eventi in Statale.

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE

10.00-13.30 Laboratorio di Giocoleria e Acrobatica Tenuto da Alberto Fontanella, Marco Migliavacca e Daniel Romila

14.30-17.30 CIRCO 250 Il professor Alessandro Serena introduce il laboratorio e narra un quarto di millennio di circo

Fare Circo L’illusionista Luca Bono illustra la sua arte magica

Insegnare Circo Filippo Malerba apre le porte dell’associazione milanese Quattrox4

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE

10.00-13.30 Laboratorio di Giocoleria e Acrobatica Tenuto da Alberto Fontanella, Marco Migliavacca e Daniel Romila

Fare Circo Braian Casartelli del Circo Medrano espone l'eccellenza del circo classico italiano

14.30-17.30 Circo 250 Adolfo Rossomando offre una panoramica sulla ricerca universitaria sul circoFare Circo La regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi si racconta, tra circo e danzaINsegnare Circo Paolo Stratta presenta la Scuola Cirko Vertigo di Grugliasco

Fare Circo Scopriamo il modello del Circo di Stato con gli acrobati de El Alma de Cuba

VENERDÌ 30 NOVEMBRE

10.00-13.30 Laboratorio di Giocoleria e Acrobatica Tenuto da Alberto Fontanella, Marco Migliavacca e Daniel Romila

14.30-17.30 Fare Circo Esibizioni di Jose Guerra e Emanuele Melani (Piccola Scuola di Circo)Insegnare Circo Milo Scotton e Camilla Peluso presentano la Piccola Scuola di Circo di Milano

Organizzare Circo Aurelio Rota racconta l’esperienza di Bologna Città di CircoFare Circo Circo Zoè ci accompagna sotto il tendone per il suo circo “terra e anima”

LUNEDÌ 3 DICEMBRE

10.00-13.30 Laboratorio di Giocoleria e Acrobatica Tenuto da Alberto Fontanella, Marco Migliavacca e Daniel Romila

MARTEDÌ 4 DICEMBRE

10.00-13.30 Laboratorio di Giocoleria e Acrobatica Tenuto da Alberto Fontanella, Marco Migliavacca e Daniel Romila

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE

10.00-13.30 Circo 250 Claudio Madia illustra la tradizione circense milanese, da Ciniselli al Circ in Ca’

Fare Circo Martina Barbin racconta la sua vita artistica tra mangiaspade e burlesqueOrganizzare Circo Luisa Cuttini presenta Tendenza Clown e i progetti futuri di CLAPSIl Circo oltre Il Circo Il Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi fornisce gli strumenti per conservare e rilanciare la tradizione del circo

14.30-17.30 Circo 250 Raffaele De Ritis ripercorre la storia di Philip Astley, l’inventore del circo

Fare Circo L’Accolta Mondiale dei Buffoni irrompe in via Noto con Alessio Michelotti e Claudia Contin ArlecchinoIl Circo oltre Il Circo L’esilarante coppia comica Lucchettino ripercorre una carriera piena di risate

Fare Circo Happening comico di Maurizio Accattato (Milano Clown Festival) e dei suoi Pronto Intervento Clown

VIKTOR KLEE ALLO IULM: IL PROGRAMMA

Il circo sale in cattedra anche alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano. Il 3 e 4 dicembre 2018 il Corso di Fondamenti di teatro moderno e contemporaneo della professoressa Valentina Garavaglia ospiterà Spettacolo e circo del futuro, un evento che porterà nelle aule di via Bo uno dei massimi esponenti della giocoleria contemporanea: Viktor Kee. La partnership tra Open Circus e IULM ha una lunga storia. Già in occasione dell’uscita di Mondi lontani, il film del Cirque du Soleil, l’ateneo aveva infatti ospitato una conferenza dedicata al circo contemporaneo organizzata dai professori Valentina Garavaglia e Alessandro Serena. Da quell'esperienza hanno preso vita gli Incontri che vengono proposti oggi, con ospiti di rilevanza internazionale, i quali raccontano in maniera coinvolgente e interattiva la propria carriera ponendo attenzione tanto agli elementi artistici quanto a quelli manageriali e produttivi, offrendo una panoramica completa e d’altissimo livello sul mercato dell’intrattenimento dal vivo contemporaneo. Le scorse edizioni sono state dedicate alla clownerie, con la testimonianza di David Larible, uno dei suoi più grandi interpreti che ha riempito di risate le aule di via Bo, e al funambolismo nella sua versione “zen” proposta da Andrea Loreni, artista che coniuga le spettacolari camminate sul filo ad una ricerca filosofica che rinnova il senso della sua disciplina. Grazie a queste iniziative Open Circus porta il circo in uno dei più importanti centri propulsori del mondo intellettuale italiano, coinvolgendo ogni anno centinaia di studenti tra i quali si nascondono certamente i lavoratori dell’industria culturale del futuro, resi consapevoli dell’immenso patrimonio che lo spettacolo popolare mette a disposizione e coinvolti attivamente dalla passione per l’arena di segatura.

PROGRAMMA

3 dicembre Aula 402 – 4 dicembre Aula 401

13.30 Saluti della Professoressa Valentina Garavaglia

Introduzione del Professor Alessandro Serena

Incontro con Viktor Kee

Conclusione dei lavori prevista per le 16.30