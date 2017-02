Il Collegio San Carlo insiste: “Fu solo un episodio di gioco”

COLLEGIO SAN CARLO: NOTA PER LA STAMPA





In relazione alla pubblicazione, da parte di alcuni organi di stampa, di versioni discordanti relative a un episodio verificatosi all’interno del Collegio San Carlo lunedì 16 gennaio scorso, anche sulla base di numerose richieste di tutela della gestione e dell'immagine stessa del Collegio, quest’ultimo intende ricostruire i fatti, in modo puntuale e in trasparenza, su quanto accaduto.



Ciò premettendo che, fino ad oggi, la scelta di non fornire ulteriori informazioni, dopo aver trasparentemente comunicato a suo tempo la dinamica dell’accaduto, è stata dettata unicamente dall’indiscutibile responsabilità, propria di un Istituto educativo, di tutelare i propri alunni: specie se minori, specie - come in questo caso - se dell’età di 7 anni.



Il Collegio esprime nuovamente dispiacere per l’accaduto e auspica che i toni possano essere riportati nell’ambito del confronto valoriale tra scuola e famiglie che rappresenta la base del suo sistema educativo. Questo, con un unico primario obiettivo: salvaguardare i bambini e i ragazzi di qualunque fascia di età formativa.



È tuttavia d’obbligo precisare che oggi, a settimane dall’accaduto, gli elementi testimoniali e documentali, anche medici - che il Collegio ha raccolto grazie al supporto del proprio personale (docente, infermieristico, medico, di vigilanza, etc) e di terzi - confermano la ricostruzione fin dall’inizio comunicata dal Collegio su richiesta di alcuni media, mostrando che l'episodio è da ricondursi ad una dinamica di gioco, seppur condotta con vigoria ed evidenziando l'esclusione di alcuna aggressione.



Più in particolare, la ricostruzione dei fatti così come accertata e documentata non registra alcun ricovero e/o alcun accesso in pronto soccorso e parimenti non palesa in alcuna maniera la tipologia di contusione riportata dagli organi di stampa in vario modo e misura, non riscontrando affatto, come da subito reso noto, tali ipotizzate conseguenze.



Il Collegio San Carlo auspica di aver così chiarito ogni eventuale equivoco.



Al di là di tali spiegazioni sul fatto avvenuto, Il Collegio, in un quadro di intervento già avviato, intende confermare il proprio impegno nella sensibilizzazione degli alunni su tematiche rilevanti quali quelle di relazione comportamentale. Ciò per tutte le fasce di età.



In tale ottica, il Collegio ha attivato fin dal 2010 un progetto educativo specifico con l’Associazione Cuore e Parole. Inoltre, a dicembre 2016 - quindi precedentemente all’episodio in questione - è stato avviato un accordo tra l’Istituto e l’Ospedale Fatebenefratelli, struttura in cui opera il Professor Bernardo, per uno specifico progetto di educazione finalizzato a coinvolgere gli studenti e gli insegnanti in maniera attiva.