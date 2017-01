Il Collegio San Carlo piange la scomparsa del rettore Geranzani

Don Aldo Geranzani

Il Collegio San Carlo piange la scomparsa del rettore don Aldo Geranzani, spentosi nella serata di lunedì 30 gennaio. Questo il messaggio comparso sulla pagina facebook dell'istituto: "Annunciamo con profondo dolore la scomparsa di don Aldo Geranzani, avvenuta oggi dopo un periodo difficile di convivenza e lotta con la malattia. Don Aldo, Rettore dal 1990, è stato, e sarà per sempre, l’anima e il cuore dai solidi principi educativi di ispirazione cristiana del Collegio, orientati al rispetto e all’amore per il prossimo e al confronto tra religioni e culture differenti. Con la sua scomparsa, salutiamo un uomo straordinario e un modello come Rettore e come Sacerdote". Solenni funerali in Duomo alle 14.30 di mercoledì, camera ardente allestita nella cappella del Collegio in corso Magenta 71 sino alle 21 di oggi.