Il Comune di Milano assume mille dipendenti. Sala: "Avanti, giovani"

Il Comune di Milano si prepara ad assumere mille nuovi dipendenti: lo ha annunciato lo stesso sindaco Gi useppe Sala con un post su facebook. Che recita: "Dopo 3 anni di mandato sono tanti gli obiettivi raggiunti e altrettanti quelli che mi sono prefissato e a cui sto lavorando con la Giunta e la maggioranza. Di certo mi inorgoglisce essere alla guida di un Comune che ha già assunto 1.400 persone e si prepara ad assumerne altre mille. Un piano occupazionale che farebbe invidia a una multinazionale e che mi auguro interessi soprattutto i giovani ancora in cerca di lavoro. A tutti, ma soprattutto a loro, voglio dire che lavorare in una pubblica Amministrazione è stimolante e formativo e farlo in un Comune ti permette di entrare in contatto diretto e partecipare da vicino alla “cosa pubblica”. Con i prossimi concorsi, il primo sarà a luglio, cercheremo educatrici per le nostre scuole, agenti e ufficiali della Polizia locale per i servizi di controllo e sicurezza dei nostri quartieri, operai, geometri, architetti e ingegneri per portare avanti le nostre opere pubbliche, ma anche impiegati per migliorare il lavoro dei nostri uffici. Fatevi avanti!"