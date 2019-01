Il Comune di Milano vende gli uffici che furono di Craxi

Il Comune di Milano ha deciso di cedere gli uffici di piazza Duomo 19 che oggi ospitano la sede dell'Assessorato alla Partecipazione. Locali, come ricorda il Corriere di oggi, che costituiscono a loro modo parte della storia della città, perchè appartennero a Bettino Craxi. Ma Palazzo Marino ha deciso di cedere tutti gli spazi amministrativi comunali in Galleria e quelli affacciati su piazza Duomo. Con l'obiettivo di ricavarne almeno dieci milioni di euro. A salvarsi dal trasloco solo gli uffici dei gruppi consiliari in via Marino 7. Una operazione il cui dossier è nelle mani dell'assessore al Bilancio Roberto Tasca e che dovrebbe concludersi entro la fine del mandato.