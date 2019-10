Il consigliere della Lega Bastoni appende crocifisso nell'aula del Consiglio

Il consigliere della Lega, Massimiliano Bastoni ha appeso un crocifisso in Consiglio Comunale a Milano scatenando polemiche tra l'opposizione. "È curioso che chi frequenta ambienti vicini agli estremisti e neofascisti di Lealtà Azione si scopra oggi testimone dei valori del Vangelo", ha detto la segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani.



"Il consigliere della Lega Max Bastoni - continua - cerca di imitare goffamente il suo capo Matteo Salvini e porta nell'aula del Consiglio comunale un crocifisso. Brandire per soli scopi elettorali simboli religiosi è un gesto offensivo nei confronti delle Istituzioni e di tutti i credenti". Secondo Roggiani "c'è un limite all'uso sconsiderato che certi politici fanno della religione, e questo limite è stato del tutto oltrepassato. Invece che farsi pubblicità utilizzando un crocifisso - conclude - come strumento di opposizione al Governo nazionale, il consigliere Bastoni potrebbe farsi notare facendo qualcosa di veramente utile per i milanesi, se ne è capace".