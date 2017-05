Il Corriere e se c’ero dormivo di FdB. Lo spillino di Mario Rossi

Dispiace, e molto, che un bravo cronista, diventato un prestigioso commentatore, sia costretto a scrivere un libro di memorie per compiacere (forse) gli amici che l’hanno portato un paio di volte alla direzione del Corriere Della Sera. Perché Ferruccio De Bortoli, con l’obiettivo di sputtanare Matteo Renzi, alla fine, fa la parte di quello che “se c’ero dormivo”. Non solo perché negli episodi citati (da tutti) lui, il direttore, regolarmente non era informato (non sapeva che Renzi dovesse rilasciare un’intervista al Corriere.it, non sapeva che l’inviato del Corriere fosse sceso nell’albergo del premier durante le vacanze) ma soprattutto perché, da direttore, non ha voluto sollevare “il caso” ben più pesante delle presunte ingerenze di Maria Elena Boschi sul futuro di Banca Etruria.

E soprattutto non spiega perché il paludato e cauto foglio di via Solferino abbia messo nel mirino Renzi accusandolo anche di collusione con la massoneria. Avrà avuto i suoi buoni motivi. Nella storia (Etruria) sotto i riflettori, non fa una gran bella figura nemmeno la Boschi (ho già risposto in Parlamento). L’auspicio (per tutti i mortali) è che nella stagione del “noi”, Renzi cambi compagni di strada. Nell’interesse del Paese.

Mario Rossi