Il difensore civico con la 3 media. Dopo Affari ecco le Iene. Video

Carlo Lio

Alla fine la vicenda di Carlo Lio, nuovo difensore civico, unico in Italia ad avere come titolo di studio la terza media, è arrivata alle Iene. In una puntata andata in onda ieri sera su Italia 1, il celebre programma Mediaset ha sollevato il caso - trattato fino ad adesso praticamente in completa solitudine da Affaritaliani.it Milano - riguardante l'ex assessore regionale, sponsorizzato da Paolo Romani e votato in consiglio dalla maggioranza azzurro-leghista (con il dubbio che pure qualche voto del Pd sia finito nel paniere). Dopo i servizi di Affaritaliani.it Milano l'associazione Civicrazia ha voluto ricorrere al Tar contro la nomina di Lio, il cui insediamento è previsto per oggi.



