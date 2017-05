Difensore Regionale con la 3°media. Buffagni:"Opposizione stampella di Maroni"

di Fabio Massa



Eccolo, come preannunciato da Affaritaliani.it Milano: Carlo Lio è stato scelto dal consiglio regionale lombardo come nuovo difensore civico. Carlo Lio, come informa una nota ufficiale, è stato eletto con 42 voti. Nato nel 1950 a Castiglione Cosentino (Cs), Lio è stato Sindaco di Cinisello Balsamo e nella VII legislatura assessore alle Opere pubbliche, Edilizia Pubblica e Protezione civile di Regione Lombardia. Titolo di studio? Licenza media. Di tutti i curriculum (LEGGI QUI L'ARTICOLO DI AFFARITALIANI.IT MILANO) è l'unico a non avere neppure un diploma di scuola superiore. Ovviamente dopo l'elezione è scoppiata la bagarre (peraltro ampiamente prevedibile). Non solo sulla maggioranza, ma anche sull'opposizione del Partito Democratico. Il segretario Alfieri sostiene che i dem hanno votato compattamente Quiroz Vitale. Tuttavia c'è chi dice che alcuni potrebbero aver scritto sul foglio il nome di Lio, come già avvenuto nella scorsa votazione andata buca.



L'INTERVISTA A STEFANO BUFFAGNI, MOVIMENTO 5 STELLE



"Come Movimento 5 Stelle - spiega Buffagni ad Affaritaliani.it - riteniamo che le scelte debbano essere operate sempre in regime di meritocrazia e per competenza. Di Carlo Lio possiamo dire che ha un curriculum non adeguato. La cosa incredibile è che Roberto Maroni ha nominato ovunque giuristi, avvocati, magistrati, nelle finanziarie e nelle partecipate e poi nell'unico posto dove ne serviva uno sono riusciti a recuperare un ex politico".



Adesso che cosa succederà?

Adesso verificheremo la normativa per capire se ci sono falle, anche se devo dire che la legge dice che uno è esperto dopo un solo mandato da assessore. Insomma, è la legge che è una assurdità. Bisogna mettervi mano. La verità è che c'era una poltrona che faceva gola e che si sono spartiti.



Da chi è stato votato Carlo Lio?

Dalla maggioranza. Ma vogliamo vederci chiaro anche sull'opposizione.



Qualcuno potrebbe averlo votato?

Se così fosse, allora si mostrerebbero per quello che sono: la stampella di Maroni. E poi c'è la questione dello stipendio...



In che senso?

Nel senso che è stata fatta circolare la voce che lui l'avrebbe fatto gratis. Non ne siamo certi. In base alla normativa può scegliere tra il vitalizio e lo stipendio da difensore civico. Dovesse scegliere quello da difensore, finirà che lo stiamo pagando comunque.



