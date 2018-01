Il finto buonismo del PD sull' accoglienza quanto ancora dovrà costare?

Attilio Fontana



Il Resp. Prov. del Ticino Dipartimento Sicurezza e Immigrazione Massimiliano Aliprandi in completo accordo con il Resp. Federale della Lega Nord per l'immigrazione Tony Iwobi e il resp. Nazionale Marzio Maracani risponde all'attacco della sinistra contro Attilio Fontana:



Che il Pd e la sinistra trovino ancora il coraggio di replicare al candidato di centrodestra Fontana sul tema immigrazione incontrollata non è solo ridicolo ma fa ben capire a quale rischio la follia dei democratici e sinistra vogliano portare i nostri terrotori.



Che la spesa sanitaria per le regioni nell'assistere i finti profughi sia ormai fuori controllo non è una novità, che la sicurezza delle nostre città sia ormai utopia lo dimostrano i fatti e non le chiacchiere dei soliti radical chic di sinistra nei salotti televisivi, che l'europa ci abbia letteralmente abbandonato addossando ai nostri cittadini le spese di mantenimento degli immigrati lo dicono i documenti del governo.



Bene ha fatto quindi Fontana a chiarire che chi non ha diritto di restare in Lombardia dovrà essere rimandato nel proprio paese, questo accade in tutte le società normali del mondo dove a guidarle non siano i finti democratici e sinistra.



Piuttosto sia la sinistra e il PD a spiegarci quali altre tasse si inventeranno per far pagare il conto del loro finto buonismo ai cittadini lombardi.