Il futuro del lavoro, convegno al Palazzo delle Stelline

Oggi alle 19, IL FUTURO DEL LAVORO, presso la Sala Verdi del Palazzo delle Stelline (Corso Magenta 61), evento sul tema lavoro. All'introduzione del segretario metropolitano del PD, Pietro Bussolati, seguiranno gli interventi di: Maurizio Martina, Elena Buscemi, Massimo Bonini, Marco Leonardi, Tommaso Nannicini e Cristina Tajani.



"Un evento importante, dove metteremo al centro ascolto e dialogo, per condurre un dibattito costruttivo su questioni cruciali, come lavoro, tutele, pensioni e voucher - dichiara il segretario metropolitano del PD Pietro Bussolati. Un'occasione per riflettere su come limitare gli abusi e offrire ai lavoratori tutele che siano al passo con i tempi e i cambiamenti profondi della società contemporanea", conclude Bussolati.