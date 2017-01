Il giallo del Golf Club Monticello. Vip, morti e conti in disordine. Il caso

di Fabio Massa



La storia ha dell'incredibile. E dentro c'è un po' di tutto: il giallo sui conti, una morte, soci illustri, nobili, il rampollo di una importantissima famiglia. La storia che Affaritaliani.it Milano può raccontare è quella di un golf club, per la precisione il Golf Club Monticello. Alle porte di Milano, a due passi dal Lago di Como, come recita il sito internet. Oltre 40 anni di storia, 1500 soci, oltre 630 abitazioni, è un posto decisamente ben frequentato, tanto che si vanta la grande sicurezza del comprensorio: "un corpo di 12 guardie che presidia il comprensorio, a piedi con l’ausilio di cani addestrati, in auto e tramite video sorveglianza. Perchè la sicurezza per voi e i vostri famigliari viene prima di tutto", dice ancora il sito. Il presidente si chiama Marco Polli, che è alla guida dell'azienda di prodotti alimentari che porta il suo nome. "Arrivare alla sesta generazione per un'azienda è un traguardo unico, difficile da eguagliare. Credo ci sia qualche cosa che si tramanda da padre in figlio, tre concetti che si sono sempre ripetuti: correttezza, coerenza e coraggio". L'impresa nata a Milano nel 1872 è capace di fatturare 70 milioni di euro. Pare che tra i soci ci sia anche Francesco Mondadori. Su Style, qualche anno fa, veniva inserito nella classifica degli scapoli d'oro. Membro del cda del Milan, ha fondato Caymera, una società di import dalla Cina con sede in via Ventura a Milano. Un altro socio importante è Aldo Invitti di Conca, membro del Rotary Club Milano Sempione, nobile ma soprattutto patron della Prata&Mastrale Sartoria, che si pregia di realizzare abiti e camicie su misura tra i migliori e più ambiti di Milano. Il patron di Esselunga Caprotti aveva un appartamento all'interno del sito, ora lasciato in eredità.



Ora che cosa accade in questo golf club? Accade che dopo 7 anni di gestione viene a mancare il direttore generale. E alla morte del direttore, Marco Vercelloni (salutato da affettuosi annunci anche sul Corriere della Sera, sezione necrologi) che cosa si scopre? Che ci sarebbe un buco milionario: secondo rumors raccolti da Affari, oltre 1,5 milioni di euro. Scandalo e sconcerto, e mille voci sulla dipartita del direttore.



Alla fine, proprio domani, si terrà una assemblea dei soci decisamente interessante. In una comunicazione interna il comitato direttivo informa i soci che "quattro sono stati gli obiettivi primari che abbiamo voluto perseguire". Il primo è stato "fotografare la situazione in modo da permettere l’esame dell’accaduto, la quantificazione del danno e l’individuazione di eventuali responsabilità". Poi il "mettere in atto tutte le azioni necessarie per permettere al Circolo di fare valere i suoi interessi in tutte le sedi competenti acquisendo la possibilità di recuperare il maltolto". E ancora: "mettere il circolo in condizione di scegliere un nuovo consiglio direttivo al più presto possibile". Infine: "gestire la contabilità, i flussi di cassa, la programmazione dei pagamenti e la normale prosecuzione dell’attività giornaliera del nostro Circolo".



Il Golf Club ha ingaggiato, quando ha scoperto l'ammanco e quindi dagli ultimi giorni del 2016, "Ernst&Young Forensic, un settore specializzato della Ernst&Young, società di revisione contabile, che si occupa di investigare frodi amministrative affinché analizzino documenti e dati informatici dall’anno 2007, individuino l’ammontare dell’ammanco, le eventuali responsabilità e l’emergere di eventuali altre irregolarità. I risultati saranno consegnati entro circa tre settimane dal giorno 4 Gennaio". Di più: il golf club ha voluto operare un sequestro nei confronti dei beni dell'ex direttore, e presentare un esposto alla procura di Como. Il resto, più dettagliato, verrà comunicato domani alle ore 16, appunto.



E' interessante che quello di Monticello è solo l'ultimo di una serie di eventi che riguardano il mondo del golf in Lombardia. Eventi preoccupanti, come quelli che hanno portato a difficoltà serie il golf club di Vigevano, quello di Gaggiano e un altro in provincia di Bergamo.



