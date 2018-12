Il giallo della morte del commerciante di Affori. La figlia? Non ci sono prove

Il giallo della morte del commerciante di Affori

di Fabrizio Carcano

Da oltre due anni e mezzo Maurizio Pozzi attende giustizia. E forse prima ancora la verità sulla sua morte. Omicidio o malore?

Per la procura di Milano, per chi indaga, per le istituzioni preposte a garantire la legalità, non ci sono dubbi: omicidio.Per la famiglia è stato un malore.

E’ intorno a questa domanda che si snoda un giallo tutto milanese, quello della morte del commerciante di Affori, Maurizio Pozzi, rinvenuto morente in casa propria una fredda sera invernale.

LA MORTE NELLA PROPRIA ABITAZIONE

Quando la sera del 5 febbraio 2016, intorno alle venti, il 118, allertato dalla moglie, arriva nell’elegante condominio di Affori, in via Carli, dove Maurizio Pozzi sta agonizzando. Sembra una normale chiamata come le altre.Un uomo avanti con gli anni, rinvenuto a terra esanime dalla moglie, tornata a casa per preparare la cena.I soccorsi sono inutili, l’uomo spira subito.Ha la testa aperta da una ferita posteriore.Per la moglie e la figlia, arrivata immediatamente, si tratta delle conseguenze di una rovinosa caduta dalle scale interne, dopo il malore.

I sanitari fanno scattare la denuncia di ufficio per gli accertamenti del caso, innescando il domino investigativo rituale: con l’autopsia che ribalta il malore in omicidio.Le ferite sono state provocate da un corpo contundente.Una spranga.Un omicidio casalingo. Ma senza rapina domestica.Chi ha percosso il Pozzi non voleva derubarlo ma ucciderlo.

E c’è un altro particolare sospetto: la porta dell’abitazione era chiusa a chiave. Mentre in genere dopo un’incursione di estranei resta aperta. E le chiavi le avevano solo lui, la moglie e la figlia.

LE VOCI SUI DEBITI

I coniugi Pozzi sono commercianti storici molto conosciuti nel popolare quartiere di Affori, da qualche anno fornito da due stazioni della metro gialla.

Sono titolari di un noto negozio di calzature, da cui si riforniscono generazioni di milanesi.Famiglia nota e anche chiacchierata.

Negli ultimi anni gli affari non andavano bene e le redini dell’attività commerciale erano passate nelle mani della figlia Simona.

Nel quartiere, uno dei pochi quartieri della periferia milanese ad aver mantenuto l’identità tipica del Paese dove ci si conosce un po’ tutti, e inevitabilmente ci si fa gli affari altrui e si sparla, si vocifera che abbia imbarcato debiti ingenti, qualcuno parla di 400mila euro, altri addirittura di 800mila. Lei smentirà queste cifre, ridimensionandole.

Una premessa fondamentale, quella economica, per contestualizzare il delitto di Maurizio Pozzi. Gli investigatori iniziano a scavare sul presente e sul passato dei Pozzi. Dal recente passato emerge un episodio inquietante: nell’estate del 2013 Maurizio Pozzi era stato aggredito a bastonate da uno sconosciuto, che indossava un casco integrale da motociclista, mentre si trovava in vacanza in una località montana dell’alta Val Seriana. Solo le grida di una villeggiante avevano costretto l’aggressore alla fuga. Chi e perché ha cercato di fargli del male?

L’inchiesta batte le normali piste investigative ma senza individuare un esecutore materiale, un possibile movente e soprattutto una ipotetica arma del delitto e con il passare dei mesi diventano sempre più pesanti i sospetti sulla figlia Simona.

Tra i due negli ultimi tempi ci sarebbero stati litigi frequenti e la donna avrebbe confessato all’ex marito di essere arrivata persino a somministrare alla vittima dei tranquillanti per tenerlo a bada e renderlo così innocuo. Il teorema degli investigatori è che a farlo uccidere sarebbe stata lei con un piano machiavellico: affidando l’esecuzione ad un sicario prezzolato per avere un alibi inattaccabile (la sera del 5 febbraio si trovava in negozio) e poter poi avere mano libera nella gestione del patrimonio familiare.

Ma non ci sono prove. Non ci sono riscontri. Ad accusare Simona è un pentito di Ndrangheta, Pasquale Tallarico, arrestato per altri reati nel 2017: secondo la sua versione Simona Pozzi lo avrebbe pagato per l’aggressione del 2013 in Val Seriana e gli avrebbe poi chiesto di procurargli un veleno da spargere nella minestra per il padre.

Ma anche su questo tentativo di avvelenamento domestico non ci sono riscontri.Accuse senza elementi a provarle, da parte di un personaggio ritenuto non del tutto affidabile.I magistrati milanesi chiedono l’arresto della donna come mandante dell’omicidio, il tribunale di sorveglianza respinge la richiesta, viene fatto ricorso ma lo scorso 16 novembre la Cassazione respinge nuovamente la richiesta di custodia cautelare per la 45enne Simona.

Che intanto si difende, dopo mesi di silenzio, smontando gli indizi a suo carico, negando di conoscere Tallarico e giurando di non averlo mai ingaggiato per commettere il delitto paterno.

Un caso che spacca in due anche l’opinione pubblica, anche se con il passare delle settimane crescono notevolmente le fila di coloro che reputano innocente Simona, difesa a spada tratta anche dalla madre, la prima ad arrivare in casa quella sera. Eppure Simona Pozzi al momento resta l’unica indagata per la morte del padre.

Tutti i noir di Fabrizio Carcano sono disponibili a QUESTO LINK.