Il marketing si fa “Agilmente”: a Cremona workshop gratuito

In inglese si pronuncia “ajaile”, gli americani semplificano con “agel”. Quando si parla di Agile si parla di una metodologia che aiuta le aziende a creare flussi di lavoro in cicli brevi con l’obiettivo di muovere i team verso l’obiettivo con leggerezza e facilità.

Utile per migliorare le performance in azienda ma anche per incrementare il proprio valore come professionista, chiamato a interagire con colleghi, fornitori e clienti per il conseguimento di un obiettivo, strategico o di business, l’Agile richiede un nuovo mindset.

Per saperne di più su questo approccio mentale nuovo, focalizzato sulla soddisfazione del cliente, il 14 giugno presso il CRIT – Polo per l’Innovazione Digitale di Cremona è in programma una giornata di lavoro intitolata “Because future happens - Il futuro è nelle tue mani” organizzata dalla Agilmente Academy.

Le iscrizioni sono aperte e gratuite, con un limite di 30 posti, a QUESTO LINK

Ma come si costruisce il futuro? Secondo Agile Marketing Italia, la società di consulenza che propone e utilizza l’approccio “Agile”, i modelli di business si devono evolvere attraverso un processo di innovazione continuo che non si può arrestare: è necessario imparare a modificarsi velocemente per essere competitivi sul mercato.

Ecco allora un panel di esperti pronti a condividere le competenze acquisite in aziende o società di consulenza con chi parteciperà a un originale momento formativo in cui ciascuno sarà protagonista e invitato a lavorare in team per sperimentare concretamente cosa significa pensare e lavorare in modo “Agile”.

Cosa succederà in pratica? Utilizzando tool che consentono il tracciamento del processo visivo, si introdurranno i principi che permettono la misurabilità delle fasi di analisi, pianificazione ed esecuzione di strategie di business, con lo scopo di migliorare la collaborazione tra i membri del team e tutti gli altri stakeholder organizzativi, sia interni che esterni.

L’Agile Marketing, in particolare, può essere adottato nelle aziende di qualunque settore: dalla produzione di beni di consumo, alla fornitura di servizi e non solo per imprese che operano nel settore ICT come erroneamente si potrebbe pensare.

A Cremona, tra i relatori, ci sarà Deborah Ghisolfi, la prima professionista italiana certificata “Agile Marketing Certified Trainer”. Coordinerà i lavori dell’appuntamento della Agilmente Academy che permetterà ai partecipanti di comprendere appieno il significato di Business Agility, sia a livello teorico che a livello pratico, e come questa sia uno strumento molto efficace di crescita veloce del business.RELATORI E FACILITATORI (AGILMENTE ACADEMY)

DEBORA GHISOLFI Agile Marketing Italia

MASSIMO AZZOLINI Service Design

GIORGIO MARCHETTI Agile Contracts

IRENE CAPATTI Agile User Experience (UX) & Service Design

LORENZO MARIN Agile UX & Service Design OSPITI

MARCO ORLANDI Head of media operations& innovation - Grandi Stazioni retail

EMANUELE CALLIONI Digital Strategist presso Fascino PGT, Veneranda Fabbrica Duomo di Milano

ANDREA PROVAGLIO Agile Executive Coach, Agile Organizational Coach, Keynote Speaker, MentorAGENDA

8.30 - 9.00 Accoglienza con registrazione e consegna del badge e del survival kit

9.00 - 9.30 Saluti istituzionali

9.30 - 10.30 Opening Keynote: il ruolo del digitale nello sviluppo strategico delle aziende

10.30 - 11.30 Perché le organizzazioni hanno bisogno di diventare Agili

11.30 - 11.45 Coffee break

11.45 - 12.00 Preparazione attività, creazione squadre

12.00 - 13.00 Ideation and sketching, parte 1

14.00 - 16.00 Ideation and sketching parte 2

16.00 - 16.15 Coffee break

16.15 - 17.00 User Story mapping, Release Plan

17.00 - 17.45 Keynote finale

17.45 - 18.00 Premiazione delle due squadre BECAUSE FUTURE HAPPENS - Il futuro è nelle tue mani, organizzato da Agilmente Academy e CRIT-Polo per l'Innovazione Digitale

venerdì 14 giugno 2019 - 08:30 – 18:00

Cobox - via dell'Innovazione Digitale, 3 – Cremona